Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει πεζό και τον πετά μέτρα μακριά (Βίντεο)

Στον Πλατανιά Χανίων το τροχαίο ατύχημα.

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στον Πλατανιά Χανίων.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας. Βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews καταγράφει τη στιγμή που ένας πεζός επιχείρησε να διασχίσει δρόμο στον Πλατανιά και διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε και τον πέταξε μερικά μέτρα μακριά.

Ο οδηγός αμέσως βγήκε από το όχημα και έτρεξε στον άνδρα που ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ και άλλοι διερχόμενοι πολίτες πλησίασαν για να βοηθήσουν. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ορθοπεδικά τραύματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=8EW-xeMyO0Q}