Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες βροχές και άνοδο της θερμοκρασίας.

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι:Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός:Λίγες νεφώσεις που τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός:Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός:Λίγες νεφώσεις που από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι:;Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός:Γενικά αίθριος.

Ανεμοι:;Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός:Γενικά αίθριος.

Ανεμοι:Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μΑπό 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.