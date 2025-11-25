Οι γυναικοκτονίες και η έμφυλη βία δεν είναι στατιστικά, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το δικό του μήνυμα για τη διεθνή ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών έστειλε με μήνυμά το ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του η ίδια η ημέρα «αναδεικνύει ότι η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Οι γυναικοκτονίες, η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική παρενόχληση, η ψηφιακή έμφυλη βία, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους κινδύνους για γυναίκες και κορίτσια, η οικονομική εξάρτηση, οι διακρίσεις στην εργασία δεν είναι στατιστικά. Είναι ζωές που χάνονται, γυναίκες που σιωπούν από φόβο, θεσμοί μια Πολιτείας που δεν επιτελούν τον ρόλο τους».

Συνεχίζει λέγοντας πως «για τον λόγο αυτόν, χρειαζόμαστε μία Πολιτεία που θα επενδύσει στην πρόληψη και στην Παιδεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, που θα ενισχύσει τις δομές στήριξης, που θα θεσπίσει επιτέλους τον όρο «γυναικοκτονία» και που θα προστατεύει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις γυναίκες».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει και τις οικονομικές ανισότητες των φύλων λέγοντας πως «χρειαζόμαστε όμως και μία οικονομία που θα αμείβει εξίσου άντρες και γυναίκες και που θα υλοποιήσει ένα πλήρες σύστημα υποστήριξης της μητρότητας και της γονεϊκότητας. Και χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή, που θα αναγνωρίσει ότι η ισότητα είναι προϋπόθεση δημοκρατίας. Και αυτός ο αγώνας αποτελεί υποχρέωση όλων μας».

