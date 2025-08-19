Τύρναβος: Καίει ακόμα η φωτιά στο Αμύγδαλο - Μάχη σε διάσπαρτα μέτωπα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Τύρναβο σήμερα, ξεκίνησαν νέες ρίψεις νερού.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική περιοχή στη θέση «Αμύγδαλο» του Δήμου Τυρνάβου, στη Λάρισα. Ωστόσο, η εικόνα της σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν κυρίως με πεζοπόρα τμήματα, καθώς το δύσβατο έδαφος δεν επέτρεπε την πρόσβαση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν ποιμνιοστάσια της περιοχής.

Από το πρωί, εναέρια μέσα έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες ρίψεις νερού, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Η πυρκαγιά καίει πλέον σε διάσπαρτα μέτωπα εντός της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

{https://www.youtube.com/watch?v=MsDPoTh5rSY}