Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη

Οι περιοχές που βρίσκονται στον χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον Χάρτη Επικινδυνότητας, στον οποίο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας για σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) είχε καταγραφεί στις εξής περιοχές:

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Αργολίδα

Κορινθία

Μεσσηνία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Έβρος

Χαλκιδική

Άγιον Όρος

Δωδεκάνησα

Ηράκλειο

Λασίθι

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Θάσο

Σποράδες

Ιόνιο

Αχαΐα

Ηλεία

Λακωνία

Φθιώτιδα

Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη

Οδηγίες προστασίας

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος