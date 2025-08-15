Games
Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου - «Πίναμε μπύρες, εγώ την έβαλα»

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου - «Πίναμε μπύρες, εγώ την έβαλα» Φωτογραφία: Eurokinissi
Ο ίδιος, αλλά και ο 27χρονος φίλος του ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για εμπρησμό.

Κυνική ήταν η ομολογία του 19χρονου που έβαλε την καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 19χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας περιέγραψε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι». Ο 27χρονος από την πλευρά του αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε σε μία τέτοια πράξη:«δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Καθοριστική για τη σύλληψη των δύο νεαρών ήταν η συμβολή κατοίκου της Πάτρας, η οποία είδε τους δύο συλληφθέντες να κινούνται ύποπτα κοντά στο σημείο όπου είχε ξεκινήσει η φωτιά.

«Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα.

Και πρόσθεσε: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία. Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά».

Η γυναίκα κατάφερε να φωτογραφίσει τους ίδιους, αλλά και το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν, ενημερώνοντας άμεσα τις Αρχές.

Ελλάδα
