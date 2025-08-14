Τι τρώμε τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Δεκαπενταύγουστος, γνωστός και ως «Πάσχα του Καλοκαιριού», είναι μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές και γαστρονομικές γιορτές στην Ελλάδα

Ο Δεκαπενταύγουστος θεωρείται - και όχι άδικα - το Πάσχα του καλοκαιριού.

Σύμφωνα μάλιστα με τη θρησκευτική παράδοση, πριν την ημέρα της Κοίμησης τηρείται 40ήμερη νηστεία, εξίσου αυστηρή με τη Σαρακοστή.

Αυτό σημαίνει πως οι πιστοί απέχουν από κρέας, ζωικά προϊόντα, γαλακτοκομικά και λάδι, ενώ ψάρι επιτρέπεται μόνο στις 6 Αυγούστου, στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο είναι «ελεύθερα» όλα τα τρόφιμα, εκτός αν η γιορτή πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή!

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως δηλαδή και φέτος, η Εκκλησία επιτρέπει μόνο το ψάρι.

Παραδοσιακά πίατα από όλη την Ελλάδα

Τα παραδοσιακά πιάτα ποικίλλουν ανά περιοχή.

Στην Κέρκυρα αγαπημένο πιάτο του Δεκαπενταύγουστου είναι η παστιτσάδα, παραδοσιακή μακαρονάδα με κόκορα, σερβιρισμένη με χοντρά μακαρόνια και τριμμένο τυρί. Στις Κυκλάδες προτιμούν το χοιρινό ρόστο, δηλαδή χοιρινό κρέας με πατάτες, καρότα και μανιτάρια, σερβιρισμένο με χοντρά μακαρόνια, ενώ στην Καρδίτσα το «γιορτάζουν με πλιγούρι με προβατίνα.

Στην Κεφαλονιά την τιμητική τους έχουν οι κρεατόπιτες: πίτες γεμισμένες με κρέας και ρύζι, δημοφιλείς στα τραπέζια του Δεκαπενταύγουστου, ενώ στην Αστυπάλαια προτιμούν τον Λαμπριανό: αρνί γεμιστό με ρύζι και συκωτάκια, ψημένο σε ξυλόφουρνο με χαμηλή φωτιά.