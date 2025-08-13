Games
Φωτιά στην Αχαΐα -ΥΠΠΟ: Περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης (Εικόνες)

Φωτιά στην Αχαΐα -ΥΠΠΟ: Περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης (Εικόνες) Φωτογραφία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η φωτιά μπήκε στον αρχαιολογικό χώρο και επεκτάθηκε.

«Περιορισμένες ζημιές» προκάλεσε η φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, στην Αχαΐα, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι η πυρκαγιά μαίνεται δεν μπορεί να γίνει ακόμα αναλυτική αποτίμηση.

Το νέο μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή των Συχαινών το βράδυ της Τρίτης «εισήλθε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στον αρχαιολογικό χώρο, από την πλευρά του προϊστορικού οικισμού. Επεκτάθηκε ταχύτατα εντός του αρχαιολογικού χώρου και κατέκαψε τα δασικά τμήματα με την πυκνή βλάστηση (πεύκα, πουρνάρια, κλπ). Όλη η έκταση του μυκηναϊκού νεκροταφείου, οι διαδρομές επισκεπτών, ο οικισμός ήταν πλήρως και επιμελώς αποψιλωμένα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

«Οι μυκηναϊκοί τάφοι δεν υπέστησαν φθορές. Από τα προστατευτικά στέγαστρα των τάφων, τα μεγαλύτερα δυο, επίσης, δεν υπέστησαν φθορές. Κάηκαν έξι μικρότερα, των οποίων η αντικατάσταση θα γίνει άμεσα, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για την κατάσταση των καταλοίπων του οικισμού δεν υπάρχει εικόνα, διότι είναι αδύνατη η πρόσβαση, μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανέπαφα έμειναν τα σύγχρονα κτήρια του αρχαιολογικού χώρου (εκδοτήριο εισιτηρίων, φυλάκιο, χώρος προβολών, οι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών, καθώς και το κτήριο του προσωπικού). Φθορές υπάρχουν, κατά τόπους, στις διαδρομές κίνησης των επισκεπτών. Καταστράφηκαν τα ξύλινα καθιστικά και τα μεγάλα κιόσκια στην περιοχή του οικισμού, δυο αποθήκες, η μια ήταν άδεια και στη δεύτερη φυλάσσονταν εργαλεία, υλικά και πλαστικά κιβώτια με όστρακα κεραμικής από παλαιές ανασκαφές. Όλα τα συντηρημένα κεραμικά ευρήματα των ανασκαφών είχαν μεταφερθεί, για λόγους ασφαλείας, το 2016, στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ελλάδα

fotia_patra11_cc50b.jpg

Δεδομένου ότι η φωτιά μαίνεται ακόμα και δεν επιτρέπεται η προσέγγιση, θα ακολουθήσει αναλυτική απογραφή και αποτίμηση των ζημιών, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σημειώνει το υπουργείο Πολιτισμού. «Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του. Μέχρι στιγμής, και κατόπιν διερεύνησης, δεν έχουν επισημανθεί ζημίες σε άλλους χώρους ή μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας», αναφέρει ακόμα.

fotia_patra12_c56b1.jpg

Ο οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης, στην Αχαΐα, περιλαμβάνει σημαντικό προϊστορικό νεκροταφείο, με διάρκεια από την πρώιμη Μυκηναϊκή (17ος αι. - 16ος αι. π.Χ.) μέχρι την ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο (μέσα 11ου αι. π.Χ.), με τύμβους, θαλαμοειδείς, θολωτούς, κιβωτιόσχημους, όπως και κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους, των οποίων οι ανασκαφές έχουν αποδώσει πλούσια και αξιόλογα ευρήματα.

Σε παρακείμενο λόφο έχει εντοπιστεί και ο προϊστορικός οικισμός της περιοχής, τα κατάλοιπα του οποίου, επίσης, εντάσσονται στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Από το σύνολο των 78 ανασκαμμένων τάφων, επισκέψιμοι είναι οι εννέα.

Η μελέτη της πυρόσβεσης και της πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ωρίμανσης, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

fotia_patra13_0ce02.jpg

Φωτογραφίες: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

