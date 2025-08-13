Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκε σχολείο - Νέο 112 για εκκένωση από την περιοχή Μπάλας

Στη Βούντενη, το δημοτικό σχολείο παραδόθηκε στις φλόγες.

Σαρώνει η φωτιά στην Πάτρα. Αυτή την ώρα παραμένει ο κίνδυνος της φωτιάς προς την περιοχή των Μποζαϊτίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά κατεβαίνει και πάλι από το πίσω μέρος της Med Frigo προς τον χειμάρρο Χάραδρο, οπου υπάρχει ενεργο μέτωπο.

H φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας εξακολουθεί να καίει ενώ η ατμόσφαιρα σε όλη την Πάτρα από τους καπνούς είναι αποπνικτική. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομιας και της πυροσβεστικής για την εκκένωση στην ευρύτερη περιοχή των Μποζαϊτίκων σήμερα.

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στις 9:15 το πρωί. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα» αναφέρει.

Στη δυτική Αχαΐα επιχειρούν 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων, 41 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στα Συχαινά της Πάτρας δρουν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα για να περιορίσουν το μέτωπο που καίει χαμηλή βλάστηση.