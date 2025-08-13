Games
Πότε θα πέσουν οι ισχυροί άνεμοι: Ανησυχία για τα μποφόρ

Οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, την ώρα που η δυτική Ελλάδα και η Χίος καίγονται.

Αίθριος θα είναι και σήμερα Τετάρτη ο καιρός σε όλη τη χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό ωστόσο τους ισχυρούς ανέμους, που κατά τόπους θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο για εξάπλωση πυρκαγιών.

Στα δυτικά, όπου μαίνονται φωτιές, οι εντάσεις θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες από χθες, έως 6 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο, και ειδικά στη Χίο όπου συνεχίζεται το πύρινο μέτωπο, οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 5 με 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, φτάνοντας συχνά τα 6 με 7 μποφόρ, με μεγαλύτερη ένταση στις ανατολικές ακτές της Στερεάς, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη.

Στην Αττική, η ένταση θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα σημειώνονται ριπές έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα στα ηπειρωτικά, όπου θα κυμανθεί από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 36 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ μάλιστα, τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα επιμείνουν.

Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, η ένταση θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ την Παρασκευή, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προβλέπεται νέα ενίσχυση στα βορειοανατολικά με ριπές που πιθανόν να αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Το Σάββατο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, έως 8 μποφόρ σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Αττική, ενώ την Κυριακή η ένταση θα μειωθεί ελαφρώς, διατηρούμενη όμως στα 5 με 7 μποφόρ στα ανατολικά.

Το μελτέμι λοιπόν παραμένει το κυρίαρχο καιρικό στοιχείο, απαιτώντας αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ενεργά πύρινα μέτωπα.

