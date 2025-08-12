Games
Τζόκερ: Στην Αθήνα κέρδισαν 100.000 ευρώ με μόλις 3 και 6 ευρώ

Τζόκερ: Στην Αθήνα κέρδισαν 100.000 ευρώ με μόλις 3 και 6 ευρώ
Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ παίχτηκαν στην Αττική και στην Κύπρο.

Οι τυχεροί αριθμοί για το Τζόκερ σήμερα 12/8 βγήκαν και έχουμε νέο τζακ ποτ. Έτσι το Τζόκερ θα μοιράσει 26,5 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Επίσης, τέσσερα τυχερά δελτίά βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία.

Για τα 25 εκατ. ευρώ οι τυχεροί αριθμοί είναι:

  • 2,
  • 9,
  • 13,
  • 26,
  • 44
  • και Τζόκερ το 20.

Μεγάλος νικητής δεν βρέθηκε ούτε απόψε, αφού για 44η διαδοχική κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ωστόσο, τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 60 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Ελλάδα

Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν παίχτηκαν στην Αττική και στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα ένα δελτίο που κερδίζει 100.000 ευρώ παίχτηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια και κόστισε 6 ευρώ, ενώ το δεύτερο δελτίο στην Αττική κόστισε μόλις 3 ευρώ και παίχτηκε στην Αχαρνών.

Τα δελτία στην Κύπρο κόστισαν επίσης από 6 ευρώ και ήταν απλές συμμετοχές.

tzoker_klirosi_e7caf.jpg

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

