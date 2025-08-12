Τζόκερ: Στην Αθήνα κέρδισαν 100.000 ευρώ με μόλις 3 και 6 ευρώ

Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ παίχτηκαν στην Αττική και στην Κύπρο.

Οι τυχεροί αριθμοί για το Τζόκερ σήμερα 12/8 βγήκαν και έχουμε νέο τζακ ποτ. Έτσι το Τζόκερ θα μοιράσει 26,5 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Επίσης, τέσσερα τυχερά δελτίά βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία.

Για τα 25 εκατ. ευρώ οι τυχεροί αριθμοί είναι:

2,

9,

13,

26,

44

και Τζόκερ το 20.

Μεγάλος νικητής δεν βρέθηκε ούτε απόψε, αφού για 44η διαδοχική κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ωστόσο, τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 60 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τα τυχερά δελτία που κερδίζουν παίχτηκαν στην Αττική και στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα ένα δελτίο που κερδίζει 100.000 ευρώ παίχτηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια και κόστισε 6 ευρώ, ενώ το δεύτερο δελτίο στην Αττική κόστισε μόλις 3 ευρώ και παίχτηκε στην Αχαρνών.

Τα δελτία στην Κύπρο κόστισαν επίσης από 6 ευρώ και ήταν απλές συμμετοχές.