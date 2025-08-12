Games
Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8
Τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ - Μοιράζει 26,5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης. Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8.

Ποσό ρεκόρ, που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, κλήρωσε απόψε το Τζόκερ (12/8), έπειτα από 43 διαδοχικά τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι:

  • 2,
  • 9,
  • 13,
  • 26,
  • 44
  • και Τζόκερ το 20.

Μεγάλος νικητής δεν βρέθηκε ούτε απόψε, αφού για 44η διαδοχική κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ωστόσο, τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 60 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (14/8) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 26,5 εκατομμύρια ευρώ, που βέβαια αποτελεί νέο ποσό- ρεκόρ.

Ο πίνακας κερδών

tzoker_kerdi_71448.png

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=YN8lMEIwkN4}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

