Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει σήμερα 2.050.000 ευρώ

Η 32η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Το ποσό των 2.050.000 ευρώ κληρώνει σήμερα το Λαϊκό Λαχείο μετά το 2ο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην προηγούμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 36735, σειρά η 4η και στοιχείο το E.

Ο τυχερός λαχνός είχε πωληθεί στις σειρές 5η και 3η άρα ο 2ος και 3ος λαχνός κέρδισαν από 25.000 ευρώ ο καθένας. Άρα είχαμε μερικό τζακπότ. Ο αριθμός 76632 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κέρδισαν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.