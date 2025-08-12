Δροσιά: Προσήχθη άνδρας με εμπρηστικό μηχανισμό

Άνδρας εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα να βγάινει από το δάσος έχοντας στην κατοχή του έναν εμπρηστικό μηχανισμό.

Την ώρα που η δυτική Ελλάδα βρίσκεται στις φλόγες, ένας άνδρας προσήχθη το μεσημέρι της Τρίτης στη Δροσιά στην Κηφισιά, καθώς κρίθηκε ύποπτος για εμπρησμό.

Συγκεκριμένα, στην οδό 1ης Μαΐου εντοπίστηκε να βγαίνει από το δάσος έχοντας στην κατοχή του έναν εμπρηστικό μηχανισμό - πιθανόν γκαζάκια με φιτίλι.

Όπως διακρίνεται στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούταν από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και ρεσό, τα οποία ήταν δεμένα με ταινία.