Η Αστυνομία εξιχνίασε τον εμπρησμό εστιατορίου στη Βουλιαγμένη, που είχε σημειωθεί στις 16 Οκτωβρίου του 2024, και προχώρησε στη σύλληψη ενός 60χρονου ως υπεύθυνου για την υπόθεση. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με ταυτοποίηση του δράστη βάσει του συλλεχθέντος ερευνητικού υλικού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 60χρονος, καλυμμένος για να μην είναι αναγνωρίσιμος, κατόπτευσε το εσωτερικό του εστιατορίου και στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, όπου περιέλουσε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας πυρκαγιά.

Κατά τις έρευνες στις οικίες του στη Νίκαια και στο Λουτράκι Κορινθίας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πλήθος όπλων και αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

Καραμπίνα χωρίς άδεια, 3 παλαιού τύπου πιστόλια, 5 μαχαίρια, 2 ξίφη και τσεκούρι

3 σκάφη και 4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών

Τρέιλερ για μεταφορά σκαφών, ρουχισμό, υποδήματα και δύο σακίδια

Κινητό τηλέφωνο και USB

Σημειώνεται ότι ένα από τα σκάφη με εξωλέμβια βρέθηκε να αποτελεί προϊόν υπεξαίρεσης, ενώ οι υπόλοιπες κατασχεθείσες μονάδες εξετάζονται για τη νομιμότητα κατοχής τους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την περαιτέρω διαδικασία.