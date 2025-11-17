«Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν;» διερωτάται το ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής η προληπτική προσαγωγή του Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς καμία ύποπτη πράξη ή συμπεριφορά.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «τυφλές» προσαγωγές

Σε αιχμηρό τόνο το Γραφείο Τύπου του κόμματος καταγγέλλει ότι η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε μια «απίστευτη και όμως αληθινή» προληπτική προσαγωγή, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης της αστυνόμευσης. «Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν;» διερωτάται το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για θεσμική εκτροπή και για αστυνομικές πρακτικές που δεν συνάδουν –όπως αναφέρει– με ένα κράτος δικαίου.

Το κόμμα ζητά επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση, καλώντας την να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για το περιστατικό, αλλά και για το αν έχουν δοθεί εντολές για τέτοιου είδους προληπτικές ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. «Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση.