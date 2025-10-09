Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά.

Τον δρόμο για φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς σε βάρος 38χρονου έξω από το σπίτι του στη Δροσιά, τα ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στη Ζάκυνθο, οδηγήθηκε στον ανακριτή κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η συγγνώμη…

Ο 29χρονος φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε όσα του αποδίδονται και απέδωσε τις πράξεις του σε ψυχιατρικά προβλήματα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει.

«Ζητάω συγγνώμη Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο - τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα.

Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα, αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν», ισχυρίστηκε, με τον συνήγορό του να ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που είχε στήσει καρτέρι και πυροβόλησε τον 38χρονο, ισχυριζόμενος πως το επίμαχο βράδυ εργαζόταν στο νησί. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το άλλοθί του διαψεύστηκε από τους πρώην εργοδότες του.