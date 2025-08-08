Games
Ελλάδα

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική
Ο Θοδωρής Κολυδάς στο Dnews για το πότε θα εξασθενήσουν οι άνεμοι στην Αττική και θα αποκατασταθούν τα δρομολόγια στα λιμάνια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σημερινό μέτωπο των φωτιών της Αττικής ενώ αποτέλεσαν εμπόδιο στα ταξίδια στα νησιά καθώς είχαμε μέχρι και απόψε μερικό απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Dnews για την εξασθένηση των ανέμων

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς, μιλώντας στο Dnews, ανέφερε ότι «μέχρι τα μεσάνυχτα θα διατηρηθούν άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι άνεμοι θα υποχωρήσουν κατά 1 με 2 μποφόρ, ώστε προοδευτικά το Σάββατο (9/8) και την Κυριακή (10/8) να σημειωθούν άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα φτάνουν τα 8 μποφόρ».

Η παρατεταμένη παρουσία ισχυρών ανέμων, με εντάσεις που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, αποτελεί βασικό παράγοντα που δυσχεραίνει τον έλεγχο των πυρκαγιών στη νοτιοανατολική Αττική. Οι θυελλώδεις άνεμοι όχι μόνο βοηθούν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, αλλά και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για σταδιακή υποχώρηση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας και των επόμενων ημερών είναι κρίσιμη, καθώς η μείωση της έντασης θα βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια περιορισμού και τελικής κατάσβεσης των πυρκαγιών. Βέβαια το μελτέμι διαρκείας θα συνεχιστεί σύμφωνα με τα καιρικά προγνωστικά μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της διευθύντριας της ΕΜΥ που μιλώντας στο ΕΡΤΝews ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. «Τα 9 μποφόρ δεν θα υπάρχουν σε καμία περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Τασοπούλου. Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ σήμερα βοριάδες 7-8 μποφόρ, που προκαλούν προβλήματα κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο κομμάτι του νοτίου Αιγαίου». Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν με ανέμους ισχύος 8 μποφόρ μπορούν να αναχωρήσουν τα πλοία από τα λιμάνια διευκρίνισε ότι «το κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα και με τη διεύθυνση του ανέμου». Πρόσθεσε, όμως, ότι στους βοριάδες που δεν προκαλούν μεγάλο κυματισμό, το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι συνήθως τα 9 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τους ανέμους το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την πρόγνωση για το Σάββατο (09/08) θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή (10/9) αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα θα κυριαρχήσει ο ήλιος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 βαθμούς και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στη δυτική Ελλάδα και 40 βαθμούς. Βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη 5-7 μποφόρ, και στις Κυκλάδες θα φτάσουν μέχρι και 8.

