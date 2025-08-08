Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Απαγορευτικό στα λιμάνια: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε λάθος τα μποφόρ

Απαγορευτικό στα λιμάνια: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε λάθος τα μποφόρ Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα σήμερα τα περισσότερα πλοία: Οι διευκρινίσεις του Θοδωρή Κολυδά εν μέσω απαγορευτικού απόπλου.

Με αφορμή την ισχυρή ένταση των ανέμων στο Αιγαίο, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στις ριπές και την κλίμακα Μποφόρ.

«Η μέτρηση των ριπών του ανέμου με την κλίμακα Μποφόρ είναι λάθος γιατί η ίδια η κλίμακα δεν έχει σχεδιαστεί για ριπές, αλλά για την μέση ένταση του ανέμου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», τονίζει και εξηγεί: «H κλίμακα Μποφόρ είναι ένα μέσος - όρος εργαλείο, όχι "στιγμιαίο ραντάρ"», κάτι που σημαίνει πως «αν τη χρησιμοποιήσουμε για ριπές, διαστρεβλώνουμε την πραγματική ένταση του ανέμου και δίνουμε παραπλανητική εικόνα των συνθηκών».

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Ελλάδα
Επικίνδυνος ο καιρός σήμερα: Απαγορευτικό και κόκκινος συναγερμός για φωτιές, οι πέντε περιοχές

Επικίνδυνος ο καιρός σήμερα: Απαγορευτικό και κόκκινος συναγερμός για φωτιές, οι πέντε περιοχές

Ελλάδα

Η μέτρηση των ριπών του ανέμου με την κλίμακα Μποφόρ είναι λάθος γιατί η ίδια η κλίμακα δεν έχει σχεδιαστεί για ριπές, αλλά για την μέση ένταση του ανέμου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κλίμακα Beaufort δημιουργήθηκε αρχικά για τους ναυτικούς τον 19ο αιώνα ώστε να περιγράφουν τη μέση ένταση του ανέμου (συνήθως μέση 10λεπτη τιμή). Οι βαθμίδες της (0–12) αντιστοιχούν σε εύρος μέσης ταχύτητας και σε συγκεκριμένες ενδείξεις στην επιφάνεια της θάλασσας ή στην ξηρά.

Παράδειγμα:

6 Μποφόρ = μέση ένταση 10,8–13,8 m/s (~39–49 km/h).

8 Μποφόρ = μέση ένταση 17,2–20,7 m/s (~62–74 km/h).

Οι ριπές (gusts) είναι στιγμιαίες μέγιστες τιμές διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Συνήθως είναι 20–40% ισχυρότερες από τη μέση ένταση. Αν πάρουμε τις ριπές και τις μετατρέψουμε σε Μποφόρ, θα βγει πάντα μεγαλύτερη τιμή από την πραγματική μέση ένταση.

Παράδειγμα: Αν η μέση ένταση είναι 6 Μποφόρ (45 km/h), οι ριπές μπορεί να φτάνουν 8 Μποφόρ (70 km/h), αλλά η πρόγνωση και ο χαρακτηρισμός του ανέμου γίνεται με βάση το 6 Μποφορ
Αναφορά «8 Μποφόρ» ενώ στην πραγματικότητα η μέση ένταση είναι 6 Μποφόρ δημιουργεί σύγχυση στο κοινό.

Οι διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΜΥ και του WMO, δίνουν προβλέψεις σε Beaufort μόνο για μέση ένταση. Στην ναυσιπλοΐα, η ένδειξη Μποφόρ χρησιμοποιείται επιχειρησιακά (π.χ. απαγορευτικά απόπλου) μόνο για μέση ένταση.

Ποια είναι η Σωστή πρακτική

Μέση ένταση → Κλίμακα Μποφόρ.

Ριπές → Αναφορά σε km/h ή m/s (π.χ. «ριπές έως 75 km/h»), χωρίς μετατροπή σε Μποφόρ.Έτσι υπάρχει σαφής διάκριση: “Άνεμος 6 Μποφόρ με ριπές έως 75 km/h” → σαφής εικόνα για όλους.

Συμπέρασμα:Η κλίμακα Beaufort είναι ένα μέσος-όρος εργαλείο, όχι «στιγμιαίο ραντάρ». Αν τη χρησιμοποιήσουμε για ριπές, διαστρεβλώνουμε την πραγματική ένταση του ανέμου και δίνουμε παραπλανητική εικόνα των συνθηκών.

{https://x.com/KolydasT/status/1953685184366166212}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Ελλάδα
Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ελλάδα
Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων σήμερα Παρασκευή – Έρχονται άνεμοι άνω των 100 χλμ

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων σήμερα Παρασκευή – Έρχονται άνεμοι άνω των 100 χλμ

Ελλάδα
Τα μποφόρ στο Αιγαίο φέρνουν προβλήματα στα πλοία

Τα μποφόρ στο Αιγαίο φέρνουν προβλήματα στα πλοία

Ελλάδα

NETWORK

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα σε Αττική και περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα σε Αττική και περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Όποιοι δεν σκέπτονται … συσκέπτονται

Γιάννης Τριήρης: Όποιοι δεν σκέπτονται … συσκέπτονται

ienergeia.gr
Συνταγή: Τα πιο εύκολα παγωτίνια με κεράσια και τυρί cottage – Σαν cheesecake

Συνταγή: Τα πιο εύκολα παγωτίνια με κεράσια και τυρί cottage – Σαν cheesecake

healthstat.gr
Ν. Χαρδαλιάς: Το ΑΕΝΑΟΝ είναι η Αττική του μέλλοντος, είναι όψη της πόλης που ονειρευόμαστε – Ό,τι υποσχεθήκαμε θα γίνει

Ν. Χαρδαλιάς: Το ΑΕΝΑΟΝ είναι η Αττική του μέλλοντος, είναι όψη της πόλης που ονειρευόμαστε – Ό,τι υποσχεθήκαμε θα γίνει

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

healthstat.gr
Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ienergeia.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε τους μαύρους κύκλους, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα καταπολεμήσετε τους μαύρους κύκλους, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr