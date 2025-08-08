Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος είχε δυσάρεστες ειδήσεις για τους ισχυρούς ανέμους και το απαγορευτικό απόπλου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν έως τις 7 το απόγευμα τουλάχιστον.

Εικόνα ταλαιπωρίας επικρατεί το πρωί της Παρασκευή στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί, αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί, λόγω των θυελλωδών ανέμων, καθώς υπάρχει απαγορευτικό απόπλου έως τη 1 το μεσημέρι τουλάχιστον. Οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06.45 για Κυκλάδες πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τη 1 στον απόπλου και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε πάντως, ότι το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού.

Στο Αιγαίο η ένταση των ανέμων είναι πιθανό να φτάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή των βορείων Κυκλάδων και του Στενού Καφηρέα.

Σύμφωνα με το λιμενικό, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για τα δρομολόγια των πλοίων ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό.

Απαγορευτικό απόπλου και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Πότε θα μειωθούν οι άνεμοι και θα γίνει άρση του απαγορευτικού

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος είχε δυσάρεστες ειδήσεις για τους ισχυρούς ανέμους και το απαγορευτικό απόπλου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν έως τις 7 το απόγευμα τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση επανεκτίμηση για το απαγορευτικό απόπλου θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Πάντως όλα δείχνουν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι θυελλώδεις άνεμοι, που θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, αναμένεται φτάνουν έως τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και στους αδειούχους του Αυγούστου που θα ταξιδέψουν αυτό το τριήμερο, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιών.