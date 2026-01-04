Θα επικοινωνήσει στις αμέσως επόμενες ώρες με όλους τους Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε ανακοίνωσή της, με καθυστέρηση μερικών ωρών, για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει ότι πρόκειται για πράξη που μπορεί να αποτελέσει την αρχή ενός 3ου Παγκόσμιου Πολέμου.

«Θα επικοινωνήσω στις αμέσως επόμενες ώρες με όλους τους Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι ιστορικής βαρύτητας και δεν νοείται να κάνουμε τίποτε λιγότερο από όσα οφείλουμε» πρόσθεσε.

{https://web.facebook.com/zoe.konstantopoulou.official/posts/pfbid0atpbEKxfSCNgQ7QuKzc4fhn4fKsQFWofQQ3Whz32cyuzfv4fKTEp4FFgRiEMWrGSl}

Η ανακοίνωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΩΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΝΤ.ΤΡΑΜΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ

Τα γεγονότα των τελευταίων ωρών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Και πρέπει να ειπωθούν ακριβώς στις διαστάσεις τους, που θέτουν όλες και όλους προ των ιστορικών ευθυνών τους:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πρόεδρος ενός ισχυρότατου Κράτους, των ΗΠΑ, χωρίς καμμία δημοκρατική νομιμοποίηση, αγνοώντας εντελώς το Κογκρέσο, το δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα της χώρας του, που έχει αρμοδιότητα για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αγνοώντας εντελώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που επίσης παρακάμφθηκε και ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε, παραβιάζοντας ωμά τον Χάρτη του ΟΗΕ, που απαγορεύει ρητά κάθε πράξη επίθεσης εναντίον κυρίαρχου κράτους, και το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που ποινικοποιεί τον επιθετικό πόλεμο και τα εγκλήματα πολέμου, διέταξε και διενήργησε πράξεις Επιθετικού Πολέμου, βομβαρδισμό ενός κυρίαρχου κράτους, της Βενεζουέλας, αλλά και σύλληψη και απαγωγή-ομηρία του Προέδρου ξένου Κράτους και βίαιη μεταφορά του, χωρίς τη θέλησή του και χωρίς νόμιμη διαδικασία έκδοσης, στο έδαφος των ΗΠΑ, προς υπαγωγή του στην εδαφική αρμοδιότητά τους.

Η επιχείρηση αυτή επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθεί ηθικά με ένα κακογραμμένο σενάριο «ποινικής δίωξης για ναρκωτικά», δίωξης που φέρεται ότι ασκήθηκε από Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, αλλά που δεν ακολούθησε κανέναν κανόνα του Διεθνούς Δικαίου και διεθνούς νομιμότητας, αφού, ακόμη και αν υπήρχε τέτοια βάσιμη κατηγορία, θα έπρεπε να κινηθεί η διαδικασία Έκδοσης, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, με υποβολή σχετικού δικαστικού-εισαγγελικού αιτήματος και με τις αντίστοιχες εγγυήσεις.

Ότι η ποινική κατηγορία είναι ένα ατσούμπαλο πρόσχημα προκύπτει από την άμεση δήλωση Τραμπ, ότι θα «κυβερνήσει τη Βενεζουέλα για όσο χρειαστεί», αλλά και από τις απροκάλυπτες ιμπεριαλιστικές και επεκτατικές δηλώσεις του σε σχέση με την κυριαρχία στους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας, μιας ξένης χώρας, στο πολύτιμο και πολυπόθητο πετρέλαιο.

Η πράξη Τραμπ θέτει σε θέση άμεσης ευθύνης όλους μας.

Είναι πράξη που μπορεί να αποτελέσει την απαρχή ενός 3ου Παγκόσμιου Πολέμου.

Είναι πράξη που διεκδικεί την πλήρη κατάλυση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, διεθνούς νομιμότητας, διεθνούς και εσωτερικής ασφάλειας και Ειρήνης.

Παρά την αποτυχημένη προσπάθεια να περιβληθεί η πράξη αυτή με έναν αόρατο μανδύα ηθικής και δήθεν μάχης απέναντι στον αυταρχισμό ή το εμπόριο ναρκωτικών, είναι προφανές ότι καμμία ηθική ανησυχία δεν διακατέχει τον εμπνευστή της: πρόκειται για τον ίδιο ηγέτη που παρέχει πλήρη κάλυψη και παράνομη προστασία στον διεθνή εγκληματία Νετανιάχου, καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Πρόκειται για τον ίδιο ηγέτη που απειλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τους λειτουργούς του και επιβάλλει κυρώσεις στην Ειδική Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, επειδή τολμά να μιλά στοιχειοθετημένα για την ευθύνη μεγάλων αμερικανικών εταιριών για την Γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Η πράξη Τραμπ θέτει άπαντες προ των ευθυνών μας:

- Την Αντιπολίτευση, αλλά και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού στην ίδια του τη χώρα και στο ίδιο του το Κόμμα, που πρέπει άμεσα να αντιδράσουν σε αυτήν την ακραία ενέργεια και να σταματήσουν την διολίσθηση. Ήδη ακούγονται κάποιες φωνές.

- Κάθε άνθρωπο που έχει δημόσιο βήμα και φωνή, αλλά και κάθε άνθρωπο γενικά. Οι διανοούμενοι και οι καλλιτέχνες από τις ΗΠΑ, προς τιμήν τους, προειδοποιούν εδώ και πολλούς μήνες για την επικίνδυνη συνθήκη που αντιπροσωπεύει ο συγκεκριμένος ηγέτης για την δημοκρατία, την Ειρήνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τους και στον κόσμο. Και έχουν δίκιο, δυστυχώς. Δεν είναι τυχαία η σφοδρότητα με την οποία το συγκεκριμένος ηγέτης επιτίθεται σε καλλιτέχνες και διανοούμενους από τη χώρα του, ακόμη και τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς. Σε τέτοιους σκοτεινούς καιρούς, η ευθύνη των ανθρώπων του πνεύματος και τους πολιτισμού είναι τεράστια και οι φωνές τους είναι φωνές αφύπνισης και προστασίας.

- Τους ηγέτες αλλά και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των λαών σε όλον τον κόσμο, που οφείλουν να καταδικάσουν απερίφραστα την πράξη και να ενεργοποιήσουν τους διεθνείς θεσμούς και διαδικασίες προστασίας της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Οι αντιδράσεις που αρθρώθηκαν μέχρι στιγμής από τις ηγεσίες των Κρατών είναι απολύτως ανησυχητικές: αμηχανία, διγλωσσία, ακόμη και καλλωπισμός του διεθνούς εγκλήματος, όπως έπραξε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για γεγονός που δίνει…«ελπίδα»!

- Τους Διεθνείς θεσμούς και όργανα, που πρέπει επίσης τώρα να αντιδράσουν. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι πράξη επιβεβλημένη, ενώ θα έπρεπε να έχουν ήδη εκτάκτως συγκληθεί τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Φυσικά την Ελληνική Βουλή, που πρέπει να συγκληθεί άμεσα για συζήτηση-ενημέρωση και διαμόρφωση της θέσης και στρατηγικής της χώρας, που δεν νοείται να διαμορφώνεται από τα αγγλόφωνα μονομερή τιτιβίσματα του Κ.Μητσοτάκη

Ζήτησα επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος με κάλεσε προ ολίγου.

Του ζήτησα να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Κ.Μητσοτάκη ότι ζητώ την άμεση σύγκληση και ενημέρωση της Βουλής, αλλά και την ενεργοποίηση των δημοκρατικών λειτουργιών στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Από 1/1/2026 Προεδρεύει η Κύπρος.

Δεν μπορεί η θέση της Ε.Ε., με την Κύπρο στην Προεδρία της να είναι ότι ο βομβαρδισμός και η στρατιωτική εισβολή σε κυρίαρχο κράτος είναι πράξη «ελπίδας».

Θα επικοινωνήσω στις αμέσως επόμενες ώρες με όλους τους Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης.

Το θέμα είναι ιστορικής βαρύτητας και δεν νοείται να κάνουμε τίποτε λιγότερο από όσα οφείλουμε.

Η σημερινή κατάρρευση του εναερίου χώρου της Ελλάδας και ο εναέριος αποκλεισμός της χώρας είναι γεγονός αποστέρησης ελέγχου και κυριαρχίας και, είτε αποτελεί «τεχνική βλάβη» είτε αποτελεί απάντηση, θέτει μπροστά στα μάτια μας την κατάσταση της δικής μας χώρας, μετά το ξεπούλημα των αεροδρομίων και των στρατηγικών υποδομών και εργαλείων μας και την αποψίλωση των συστημάτων ασφαλείας σε κάθε τομέα.

Ο Ελληνικός λαός ποτέ στην ιστορία του, ακόμη και απέναντι στον μεγαλύτερο κίνδυνο, δεν νομιμοποίησε του διεθνείς εγκληματίες, ούτε τα διεθνή εγκλήματα ούτε τάχθηκε με τους κατακτητές. Δεν υποκλίθηκε στους εισβολείς, δεν υπέστειλε σημαία, δεν αποδέχθηκε την υποτέλεια. Υπερασπίσθηκε το δίκαιο, πληρώνοντας το μεγαλύτερο κόστος.

Κανένας εκπρόσωπος του Ελληνικού λαού, ούτε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να ποδοπατάει την ιστορία και την βούληση του λαού αυτού, αρνούμενος την δημοκρατική άσκηση πολιτικής, κάνοντας φτηνή επίδειξη δημοσιοσχετίστικης υποτέλειας και έλλειψης κάθε οφειλόμενης διεθνούς υπευθυνότητας και ιστορικής ευθύνης συγκρότησης υποδείγματος ανεξαρτησίας, δικαίου, δημοκρατίας.

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας»