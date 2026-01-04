Ούτε δήλωση, ούτε ανακοίνωση από το κόμμα της, ούτε καν ένα σχόλιο στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε γενικές γραμμές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρεμβαίνει η ίδια, δημόσια, επί παντός επιστητού. Γι αυτό και οι αντίπαλοι της την κατηγορούν για «μονοπρόσωπο» κόμμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εντάσσεται στην ευρύτερη Αριστερά.

Προφανώς, ούτε η ίδια το θέλει, αφού το κεντρικό της σύνθημα ήταν «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά. Μπροστά». Όπως και να έχει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι εδώ και 36 ώρες, δεν βρήκε να πει μια λέξη για τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βενεζουέλα.

Ούτε δήλωση, ούτε ανακοίνωση από το κόμμα της, ούτε καν ένα σχόλιο στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή…

Α.Γ.