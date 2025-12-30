Περιοδεία του Σωκράτη Φάμελλου στον Πειραιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν μπορεί να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει τους καταναλωτές», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, που έκανε περιοδεία στην αγορά του Πειραιά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. «Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και για το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ», υπογράμμισε.

«Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί. Και αυτή είναι μόνο μια προοδευτική κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα πλουραλισμού στην οικονομία», συμπλήρωσε και έστειλε ένα μήνυμα στον πρωθυπουργό.

«Να πω κάτι και στον κ. Μητσοτάκη. Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη χρονιά, δεν μπορεί από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει και τους καταναλωτές», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Γιατί ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία, είναι να μην έχεις εισόδημα για έναν χρόνο στο σπίτι σου, επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πιο δύσκολη και μεγάλη αδικία, και η μεγαλύτερη βία, είναι να μην έχεις το απαραίτητο εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, για ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=WvfbNH8L-0k}

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Σωκράτη Φάμελλου στον Πειραιά

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ