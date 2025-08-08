Έκτακτο δελτίο καιρού και απαγορευτικό πλοίων μέχρι νεοτέρας: Η τελευταία ενημέρωση

Παράταση στην ταλαιπωρία των ταξιδιωτών: Το ισχυρό μελτέμι δεν θα υποχωρήσει μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου - Αβεβαιότητα για την άρση του απαγορευτικού.

Το απαγορευτικό ήρθε για μείνει, με την ΕΜΥ να εκδίδει τα επόμενα λεπτά έκτακτο δέλτιο λόγω ισχυρών θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όπως εξηγούσε λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, «το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα».

Υπενθυμίζεται πως από χθες το απόγευμα υπήρχε η προειδοποίηση για 9 μποφόρ, ενώ κάθε έξι ώρες γίνεται επαναξιολόγηση των δεδομένων.

H ζώνη των 8-9 μποφόρ καλύπτει:

το νότιο τμήμα του κεντρικού Αιγαίου,

το στενό του Καφηρέα (το Κάβο Ντόρο) και

το βόρειο τμήμα του ικάριου πελάγου (βόρειες Κυκλάδες).

Ταλαιπωρία επικρατεί από το πρωί της Παρασκευή στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρέθηκαν εκεί για να μάθουν τελευταία στιγμή πως τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα.

Σημειώνεται πως απαγορευτικό απόπλου ισχύει και στο λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, στο λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο, αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σύμφωνα πάντα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τα νησιά που επηρεάζονται κατά βάση είναι αυτά γύρω από το στενό Καφηρέα που αποτελεί και το επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων - όπως Άνδρος, Τήνος, Μύκονος - ενώ επηρεάζεται και μια ζώνη νότια της Χίου.

Αντίθετα υπάρχουν περιοχές που είναι «ασφαλείς» από τα 9 μποφόρ: όπως οι διαδρομές των πλοίων που κατευθύνονται προς Χανιά - Ρέθυμνο, αλλά και οι διαδρομές των πλοίων προς Σαντορίνη, Μήλο αλλά και Ρόδο.

Συνεχίζονται τα μποφόρ μέχρι και την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ έδωσε όμως και μια πρώτη πρόγνωση για το πότε θα υποχωρήσουν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως σήμερα είναι η πιο «δύσκολη» μέρα, ωστόσο 7-8 μποφόρ θα έχουμε και το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα - ακόμη και έως την Τετάρτη.