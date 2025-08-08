Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Έκτακτο δελτίο καιρού και απαγορευτικό πλοίων μέχρι νεοτέρας: Η τελευταία ενημέρωση

Έκτακτο δελτίο καιρού και απαγορευτικό πλοίων μέχρι νεοτέρας: Η τελευταία ενημέρωση
Παράταση στην ταλαιπωρία των ταξιδιωτών: Το ισχυρό μελτέμι δεν θα υποχωρήσει μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου - Αβεβαιότητα για την άρση του απαγορευτικού.

Το απαγορευτικό ήρθε για μείνει, με την ΕΜΥ να εκδίδει τα επόμενα λεπτά έκτακτο δέλτιο λόγω ισχυρών θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όπως εξηγούσε λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, «το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα».

Υπενθυμίζεται πως από χθες το απόγευμα υπήρχε η προειδοποίηση για 9 μποφόρ, ενώ κάθε έξι ώρες γίνεται επαναξιολόγηση των δεδομένων.

H ζώνη των 8-9 μποφόρ καλύπτει:

  • το νότιο τμήμα του κεντρικού Αιγαίου,
  • το στενό του Καφηρέα (το Κάβο Ντόρο) και
  • το βόρειο τμήμα του ικάριου πελάγου (βόρειες Κυκλάδες).

pos_71479.JPG

Ταλαιπωρία επικρατεί από το πρωί της Παρασκευή στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρέθηκαν εκεί για να μάθουν τελευταία στιγμή πως τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα.

Σημειώνεται πως απαγορευτικό απόπλου ισχύει και στο λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, στο λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο, αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σύμφωνα πάντα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τα νησιά που επηρεάζονται κατά βάση είναι αυτά γύρω από το στενό Καφηρέα που αποτελεί και το επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων - όπως Άνδρος, Τήνος, Μύκονος - ενώ επηρεάζεται και μια ζώνη νότια της Χίου.

Αντίθετα υπάρχουν περιοχές που είναι «ασφαλείς» από τα 9 μποφόρ: όπως οι διαδρομές των πλοίων που κατευθύνονται προς Χανιά - Ρέθυμνο, αλλά και οι διαδρομές των πλοίων προς Σαντορίνη, Μήλο αλλά και Ρόδο.

Συνεχίζονται τα μποφόρ μέχρι και την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ έδωσε όμως και μια πρώτη πρόγνωση για το πότε θα υποχωρήσουν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως σήμερα είναι η πιο «δύσκολη» μέρα, ωστόσο 7-8 μποφόρ θα έχουμε και το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα - ακόμη και έως την Τετάρτη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ελλάδα
Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Ελλάδα
Δυσάρεστα νέα για το απαγορευτικό: Πότε οι νέες ανακοινώσεις, «εγώ δεν θα περίμενα στο λιμάνι»

Δυσάρεστα νέα για το απαγορευτικό: Πότε οι νέες ανακοινώσεις, «εγώ δεν θα περίμενα στο λιμάνι»

Ελλάδα
Απαγορευτικό στα λιμάνια: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε λάθος τα μποφόρ

Απαγορευτικό στα λιμάνια: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε λάθος τα μποφόρ

Ελλάδα

NETWORK

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr
Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

healthstat.gr
ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

healthstat.gr
Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr
Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

healthstat.gr
Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

healthstat.gr