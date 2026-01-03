Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του το πρωί του Σαββάτου (03.01.2026), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Ραφήνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική. Στο σπίτι που βρίσκεται επί των οδών οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας στη Ραφήνα έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Λίγη ώρα μετά οι πυροσβέστες βρήκαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη, μέσα στο σπίτι και χωρίς τις αισθήσεις του.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2007355070695043371}