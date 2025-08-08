Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου: Χάος και αλαλούμ στα λιμάνια- Η τελευταία ενημέρωση για τα δρομολόγια των πλοίων

Απαγορευτικό απόπλου: Χάος και αλαλούμ στα λιμάνια- Η τελευταία ενημέρωση για τα δρομολόγια των πλοίων Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κανέναν δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι του Λαύριο - Πλοία πλοία φεύγουν από Πειραιά και Ραφήνα.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου, προκαλώντας χάος και απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα λιμάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Πειραιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά το αλαλούμ που επικρατεί από το πρωί με τους ταξιδιώτες δεν έχει αποσυμφορηθεί καθώς δεν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που είχαν ανακοινωθεί. Το έκτακτο δελτίο για τους ανέμους επικαιροποιήθκε και σύμφωνα με τις τελείες πληροφορίες 25 από τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα να αποπλεύσουν από το λιμάνι του Πειραιά το απόγευμα, τα 19 έγιναν ή θα γίνουν τελικά. Έξι από τα πλοία δεν έλυσαν κάβους ενώ τα δρομολόγια των Blue Star θα φτάσουν μόνο μέχρι Πάρο και Νάξο.

Την ίδια ώρα κανέναν δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι του Λαυρίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο πλοία πραγματοποιούν δρομολόγια, ανάλογα με τη διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν και αν μπορούν να δέσουν στα λιμάνια. Έτσι το BLUE STAR Δήλος που ήταν να αναχωρήσει στις 7:25 π.μ για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, αναχώρησε τελικά στις 4μμ μόνο για Πάρο και Νάξο, ακολουθώντας άλλη διαδρομή.

Από την Ραφήνα φεύγει μόνο για Μαρμάρι, ενώ δεν αναχωρεί κανένα πλοίο από το Λαύριο. Από τον Πειραιά 19 δρομολόγια έγιναν/θα γίνουν, μετέδωσε το απόγευμα η ΕΡΤ.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά το μεσημέρι της Παρασκευής έδωσε λίστα με τα τροποποιημένα δρομολόγια αλλά και με όσα δεν πραγματοποιήθηκαν/πραγματοποιηθούν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων - Πότε αναμένεται άρση απαγορευτικού απόπλου

Ελλάδα
Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Ελλάδα
Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Πότε θα αρθεί το απαγορευτικό απόπλου - Ταλαιπωρία στον Πειραιά

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στον Πειραιά: Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Φωτιά τώρα στον Πειραιά: Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Ελλάδα

NETWORK

Κολύμβηση μετά από αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι ασφαλής;

Κολύμβηση μετά από αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι ασφαλής;

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

healthstat.gr
Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr