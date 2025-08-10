Games
Η «τροπική όαση» κοντά στην Αθήνα: Μια ονειρική παραλία και ένα beach bar όπου περιφέρονται… παγώνια

Φωτογραφία: Screenshot: Giannis Kiriakidis / YouTube
Κι όμως, μια παραλία που θυμίζει τροπικό νησί βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην Αθήνα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς.

Αν αναζητάτε μια κοντινή απόδραση από την Αθήνα, χωρίς πολύωρα ταξίδια, η Αίγινα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Προσφέρει όλη τη νησιωτική ατμόσφαιρα, σε απόσταση μόλις 40 λεπτών από το λιμάνι του Πειραιά.

Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά σημεία της Αίγινας είναι η Μονή: ένα μικροσκοπικό, κατάφυτο νησάκι, μόλις 10 λεπτά με καΐκι από το λιμάνι της Περδίκας στην Αίγινα. Για να φτάσετε εκεί, αρκεί να επιβιβαστείτε σε ένα από τα παραδοσιακά καϊκάκια που αναχωρούν τακτικά από το λιμανάκι, λίγο μετά τα περίπτερα με τις λιχουδιές από φιστίκι Αιγίνης, από πουράκια με πραλίνα μέχρι και πέστο.

Η διαδρομή διαρκεί μόλις 10 λεπτά και στο τέλος της ξεπροβάλλει μπροστά σας μια καταπράσινη νησίδα, αγκαλιασμένη από κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά που θυμίζουν πισίνα.

Η πιο κοντινή παραλία στην Αθήνα – Θα τη βρείτε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο

Ελλάδα
Οι top παραλίες της Κορινθίας δίπλα στην Αθήνα που θυμίζουν νησί

Ελλάδα
Η «Γαλάζια Λίμνη» της Ελλάδας είναι μια παραλία που πάτε με το αυτοκίνητο

Ελλάδα

Στη Μονή θα βρείτε ένα όμορφο beach bar με ξαπλώστρες, ομπρέλες, φαγητό και καφέδες, ιδανικό για όσους θέλουν να περάσουν ολόκληρη τη μέρα δίπλα στο κύμα.

Πίσω από την παραλία, εκτείνεται ένα μικρό δάσος με πλούσια βλάστηση, το οποίο φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία ζώων, που σπάνια βλέπει κανείς τόσο κοντά στην ακτή.

Πρωταγωνιστές του νησιού είναι τα παγώνια, που κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους λουόμενους και αποτελούν την ατραξιόν της περιοχής. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και ελάφια στις παρυφές του δάσους, ενώ δεν είναι σπάνιο να κάνουν την εμφάνισή τους σκίουροι ή και αγριοκάτσικα τύπου κρι-κρι. Το σκηνικό παραπέμπει σε τροπικό τοπίο και δύσκολα θα πιστέψετε πως βρίσκεστε μόλις λίγα ναυτικά μίλια από τον Πειραιά.

Η όμορφη παραλία της Μονής:

{https://www.youtube.com/watch?v=USZ0bUgx4Pc}

