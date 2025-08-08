Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά στην Αττική: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ

Φωτιά στην Αττική: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Κυλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιουνται και στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα και Αγίασμα λόγω της φωτιάς.

Διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής Κερατέας μέχρι και το Σούνιο πραγματοποιεί η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της φωτιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

- Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.
- Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.
- Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι. - Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.
- Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί προκειμένου να διευκολύνουν την απομάκρυνση των πολιτών, απ' όπου χρειαστεί και με βάση τα μηνύματα 112 που έχουν εκδοθεί.

{https://twitter.com/hellenicpolice/status/1953864351871295521}

Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις με τη φωτιά στην Αττική ΕΔΩ στο Live του Dnews.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας - Ένας εγκαυματίας

Φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας - Ένας εγκαυματίας

Ελλάδα
Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Ελλάδα
Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες

Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες

Ελλάδα
Τουρκία: Φωτιά στα Δαρδανέλλια, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά (Βίντεο)

Τουρκία: Φωτιά στα Δαρδανέλλια, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

healthstat.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Κολύμβηση μετά από αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι ασφαλής;

Κολύμβηση μετά από αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι ασφαλής;

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr