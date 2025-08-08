Το πιο ήρεμο νησί του Αιγαίου – Διακοπές σε μια καταπράσινη όαση

Οι Σποράδες ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου χάρη στο φυσικό τους πλούτο και τη μοναδική τους ατμόσφαιρα. Αντί για τα κλασικά ξερονήσια, εδώ θα συναντήσετε τοπία με έντονη βλάστηση και έναν πιο εξωτικό χαρακτήρα, που μαγεύει όσους αποφασίσουν να τα ανακαλύψουν.

Ανάμεσά τους, η Αλόννησος αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για φέτος το καλοκαίρι. Αν και λιγότερο προσβάσιμη σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά των Βορείων Σποράδων, θα σας αποζημιώσει από την πρώτη κιόλας ματιά: με γαλαζοπράσινα νερά, πευκόφυτα δάση και ένα εντυπωσιακό δίκτυο μονοπατιών, είναι ιδανική για όσους αγαπούν την πεζοπορία στη φύση.

Γνωστή και ως το «Νησί της Φώκιας», η Αλόννησος είναι ένας πολύτιμος βιότοπος και ένα από τα τελευταία καταφύγια της μεσογειακής φώκιας. Παράλληλα, κατατάσσεται στους πέντε σημαντικότερους καταδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Τι αξίζει να δείτε στην Αλόννησο

Αν αγαπάτε την πεζοπορία, θα ενθουσιαστείτε με τα πολλά και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας μονοπάτια του νησιού. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει εκείνο που οδηγεί στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού.

Οι παραλίες της Αλοννήσου συνδυάζουν δημοφιλείς επιλογές με ήρεμους, απόμερους κόλπους. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Κοκκινόκαστρο, με τα τιρκουάζ νερά και την κοκκινωπή άμμο, αλλά και τον Λεφτό Γιαλό, με τα λευκά βότσαλα και τα νερά που θυμίζουν πισίνα. Αν προτιμάτε κάτι πιο ήσυχο, κατευθυνθείτε στα απομονωμένα Γυάλια ή στον δυσπρόσιτο (αλλά ονειρικό) Άγιο Πέτρο.

{https://www.instagram.com/p/CbHaPiQIkm6/}

Με κάποιο από τα θαλάσσια ταξί που βρίσκονται στο λιμάνι, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακατοίκητες νησίδες του θαλάσσιου πάρκου της περιοχής. Ξεχωρίζει το Πελαγονήσι, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι που κατοικείται ακόμη από έναν μοναχό. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να προσεγγίσετε και τις πιο κρυφές παραλίες του νησιού.

Μια ακόμη εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε είναι η επίσκεψη στην παλιά Χώρα της Αλοννήσου. Χτισμένη αμφιθεατρικά, με θέα στο Αιγαίο, μοιάζει με ζωντανό σκηνικό άλλης εποχής. Από πόλη-φάντασμα, έχει μετατραπεί σε έναν μαγευτικό οικισμό που σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την ιστορία και τα μυστικά του.

{https://www.instagram.com/p/CeGIIrroCgi/}

Τέλος, αξίζει οπωσδήποτε να γνωρίσετε από κοντά το υποβρύχιο μουσείο της Αλοννήσου – το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε από κοντά το ξακουστό ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ., σε μια κατάδυση στον αποκαλούμενο «Παρθενώνα των Ναυαγίων». Αν επιθυμείτε περισσότερη δράση, το νησί προσφέρει επίσης δυνατότητες για ιστιοπλοΐα, καγιάκ και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες.

{https://www.youtube.com/watch?v=EyjTzmfVVOE}