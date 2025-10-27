Από την Παρασκευή η Ελληνική Αστυνομία έθεσε σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Περισσότερα από 200.000 αυτοκίνητα εξήλθαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής εν όψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Τα μέτρα της Τροχαίας περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κλπ),

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει

στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα,

χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ),

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Να σημειωθεί ότι αύριο Τρίτη 28η Οκτωβρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, στο πλαίσιο των μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ενόψει της εθνικής επετείου.

Το αδιαχώρητο σε δημοφιλείς προορισμοί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυξημένη είναι η κίνηση στη Σύρο, καθώς ο καλός καιρός οδήγησε πολλούς επισκέπτες στο νησί.

Πολλοί επέλεξαν τις Σέρρες για το τετραήμερο, απολαμβάνοντας τη λίμνη Κερκίνη και πολλές δραστηριότητες στη φύση.

Αρκετοί ταξιδιώτες επέλεξαν την Κρήτη και τις παραλίες, μιας που ο καιρός επιτρέπει ακόμα τις βουτιές.

Από την άλλη, αρκετοί προτίμησαν τις πιο χαμηλές θερμοκρασίας και τον Πεντάλοφο Κοζάνης.

