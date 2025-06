«So Many Ways to Move»: Μια performance για την Παλαιστίνη στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Tο εικαστικό δίδυμο Chamæleon παρουσιάζει μια ποιητική και πολιτικά φορτισμένη performance για την Παλαιστίνη στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Ο οργανισμός Counterpoints Greece επιστρέφει στην πάντα φιλόξενη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, την Τετάρτη 11 Ιουνίου, παρουσιάζοντας το έργο «So Many Ways to Move», μια ποιητική και πολιτικά φορτισμένη performance για την Παλαιστίνη από το εικαστικό δίδυμο Chamæleon.

Η performance εντάσσεται στο πλαίσιο του μεγαλύτερου project, «Ένα Καλλιτεχνικό Εγχειρίδιο Ενάντια στο Απαρτχάιντ (AAMAA)» μια συνεργατική πρωτοβουλία του chamæleon, του Shubbak Festival, του Counterpoints (UK) και άλλων φορέων.

Σε μια εποχή όπου η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή, το «So Many Ways to Move» αποτελεί μια καλλιτεχνική στάση ενάντια στο απαρτχάιντ και τον εποικισμό. Συνδυάζοντας την ηλεκτρονική μουσική με τον προφορικό λόγο, το «So Many Ways to Move» αποτελεί μια αισθητηριακή διαδρομή και ταυτόχρονα μια πολιτική πράξη. Καλεί το κοινό να στοχαστεί, να συνδεθεί και να πάρει θέση ενάντια στη γενοκτονία, την κατοχή και τη συστημική συνενοχή. Το έργο εξερευνά την αντίσταση σε όλες της τις μορφές, αντιμετωπίζοντας τον φυσικό και ψυχολογικό πόλεμο που ασκείται ενάντια στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή. Είναι ταυτόχρονα ένας προσωπικός διαλογισμός και μια συλλογική κραυγή για μεταμόρφωση μέσω της τέχνης.

Στον πυρήνα της, η performance είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Παλαιστίνιας ποιήτριας και performer, Farah Chamma και του Βραζιλιάνου μουσικού παραγωγού και πολυμεσικού καλλιτέχνη LIEV, οι οποίοι μαζί σχηματίζουν το ντουέτο Chamæleon. Μέσα από την εναλλαγή ήχου, γλώσσας και οπτικής υφής, ερευνούν την ταυτότητα, την αντίσταση και τη δυνατότητα αναγέννησης. Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως ισχυρή υπενθύμιση της εγγύτητας των κοινών αγώνων και της επείγουσας ανάγκης για σωματοποιημένη αντίσταση.

«Πιστεύουμε στη δύναμη της τέχνης, όχι μόνο αντικατοπτρίζει την εποχή, αλλά και κινείται μαζί της.», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι καλλιτέχνες, Farah Chamma και LIEV.

Σχετικά με τους Καλλιτέχνες

Η Farah Chamma είναι Παλαιστίνια ποιήτρια, performer και ηθοποιός, γνωστή για τις πολυγλωσσικές, spoken word παραστάσεις της, στις οποίες συνδυάζει τον προφορικό λόγο, την υποκριτική και τη ζωντανή μουσική. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως τα Bradford Literature Festival (Ηνωμένο Βασίλειο), Le Guess Who? (Ολλανδία), Karama Film Festival (Ιορδανία) και πολλά άλλα. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Σπουδές Παράστασης και Πολιτισμού από το Goldsmiths, University of London και πτυχίο στη Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία από τη Σορβόννη. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται ως ηθοποιός στη Sharjah Performing Arts Academy.

Ο LIEV είναι Βραζιλιάνος πολυοργανίστας, παραγωγός ηλεκτρο - οργανικής μουσικής και εικαστικός καλλιτέχνης. Η δουλειά του εξερευνά τη σύγκλιση μεταξύ ήχων που παράγονται από μηχανές και ανθρώπους. Χρησιμοποιεί καθημερινούς ήχους και ανθρώπινες φωνές, κυρίως από spoken word έργα ως πρώτη ύλη, την οποία συνδυάζει με σύνθετους ήχους που δημιουργούνται από μηχανές και τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πτυχιούχος Εικαστικών Τεχνών από το Unesp Arts Institute και εργάζεται στο σταυροδρόμι Εικαστικών, Μουσικής και Τεχνολογίας.

Σχετικά με το Chamæleon

Το Chamæleon είναι ένα πολυμεσικό ντουέτο που εξερευνά τη δυναμική περιοχή μεταξύ του προφορικού λόγου και του ηλεκτρονικού ήχου. Το έργο τους αγγίζει θέματα όπως η αίσθηση του ανήκειν, ο ξεριζωμός και η ταυτότητα, δημιουργώντας εμβυθιστικές εμπειρίες που προκαλούν σκέψη και συναισθηματική σύνδεση.

Η performance διοργανώνεται από το Counterpoints Greece με την ευγενική υποστήριξη και φιλοξενία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, στο Πλαίσιο του Refugee Week Greece 2025.