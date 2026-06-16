Sold Out από την πρώτη κιόλας μέρα.

Τα Mailo’s – The Pasta Project άνοιξαν επίσημα τις πόρτες του πρώτου τους καταστήματος στον Καναδά, στην καρδιά του Τορόντο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή πορεία ανάπτυξης του brand. Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη διεύθυνση 357 Bremner Blvd, απέναντι από το εμβληματικό Rogers Centre, σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης.



Η πρώτη ημέρα λειτουργίας, στις 12 Ιουνίου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν έξω από το κατάστημα, με την προσέλευση του κόσμου να παραμένει αμείωτη μέχρι αργά το βράδυ. Η ανταπόκριση ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε τα Mailo’s έγιναν sold out ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ξεπουλώντας από φρέσκα ζυμαρικά και οδηγώντας το κατάστημα σε πρόωρο κλείσιμο λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης.

Η αποδοχή του κοινού επιβεβαίωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι το concept των Mailo’s έχει ισχυρή δυναμική και εκτός συνόρων, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στη βορειοαμερικανική αγορά.



Ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε: «Το άνοιγμα στο Τορόντο αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς. Η αγάπη που λάβαμε από τον κόσμο την πρώτη κιόλας μέρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας γεμίζει ευθύνη αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον. Το sold out της πρώτης ημέρας μάς δείχνει ότι αυτό που χτίζουμε έχει πραγματικά διεθνή δυναμική. Ο Καναδάς είναι μόνο η αρχή.»

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Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο, τα Mailo’s συνεχίζουν τη διεθνή τους επέκταση, χτίζοντας ένα σύγχρονο food brand με επίκεντρο τα φρέσκα ζυμαρικά, τις signature σάλτσες και μια μοναδική εμπειρία γεύσης.

Το Τορόντο αποτελεί το πρώτο βήμα στη Βόρεια Αμερική — και όλα δείχνουν ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.