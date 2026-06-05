Βρες τη θέση εργασίας που σου ταιριάζει σε Τεχνολογία και Πληροφορική.

Το Developers Day, το μεγαλύτερο tech event της χρονιάς, που διοργανώνει το kariera.gr, έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για developers, tech experts, recruiters, εταιρείες τεχνολογίας, πανεπιστήμια και tech communities από όλη την Ελλάδα.

Ομιλίες, εργαστήρια και on-the-spot συνεντεύξεις

Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς εργασίας, το Developers Day αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για όσους δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να εξελιχθούν στον χώρο της Τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες και διαδραστικά workshops από ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με θεματικές που καλύπτουν τους σύγχρονους πυλώνες της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με εταιρείες του κλάδου, να συναντήσουν recruiters και να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας

Το Developers Day έρχεται να αναδείξει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως ανερχόμενου τεχνολογικού hub στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, φέρνοντας σε άμεση επαφή την τεχνολογική κοινότητα, την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

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Είτε είσαι έμπειρος επαγγελματίας, είτε βρίσκεσαι στην αρχή της σταδιοδρομίας σου, αυτή η μέρα μπορεί να γίνει το σημείο εκκίνησης για το επόμενο μεγάλο σου βήμα.

Ο Juxhin Caca, Project Manager, Tech Community στο kariera.gr δήλωσε: «Το Developers Day Thessaloniki δεν είναι απλώς ένα event. Είναι μια πλατφόρμα σύνδεσης της τεχνολογικής κοινότητας με τις εταιρείες, τους ανθρώπους και τις ιδέες που διαμορφώνουν το μέλλον της καινοτομίας στην Βόρεια Ελλάδα».

«Στην SKG.EDUCATION πιστεύουμε ότι ο προγραμματισμός δεν είναι μόνο κώδικας, είναι η ικανότητα να λύνεις προβλήματα με τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Στα Online Bootcamps μας προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μαθαίνεις στην πράξη και χτίζεις το δικό σου portfolio σε συνθήκες προσομοίωσης εργασίας. Στο Developers Day εστιάζουμε στη νέα εποχή που φέρνει το AI. Έλα να μιλήσουμε για το πώς θα το ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου ώστε να μετατρέπεις τις ιδέες σου σε projects», δήλωσε εκπρόσωπος της SKG.EDUCATION .

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