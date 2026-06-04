Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η αναφορά της εταιρείας στον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.), ο οποίος προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 74.816/2025 για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας με αφορμή τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στα ισόβια και μακροχρόνια συμβόλαια υγείας της NN Hellas, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2026.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών – Ποιότητα Ζωής) απέστειλε εξώδικη πρόσκληση προς την ασφαλιστική εταιρεία, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες και αδιαφανείς αυξήσεις που επιβαρύνουν σημαντικά τους ασφαλισμένους, ενώ η εταιρεία απαντά ότι οι αναπροσαρμογές συνδέονται με το αυξημένο κόστος υγείας και κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από όσα παρουσιάζονται δημόσια.

Το ζήτημα αφορά χιλιάδες κατόχους ισόβιων συμβολαίων υγείας, πολλοί από τους οποίους διατηρούν τα συγκεκριμένα προγράμματα επί δεκαετίες, πληρώνοντας υψηλά ασφάλιστρα προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για τους ασφαλισμένους αυτούς, ακόμη και μικρές ποσοστιαίες αυξήσεις μεταφράζονται σε σημαντική ετήσια οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες όπου τα ασφάλιστρα είναι ήδη αυξημένα.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, καταναλωτές που απευθύνθηκαν στην οργάνωση έλαβαν ενημερωτικές επιστολές για αυξήσεις ασφαλίστρων οι οποίες, ανάλογα με το πρόγραμμα, κυμαίνονται από 8,5% έως 13%. Η οργάνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης «Ασφάλιση Υπερκάρτας Υγείας Hospital Plus» η αναπροσαρμογή φθάνει το 9,5%, ενώ για το πρόγραμμα «Υπερκάρτα Υγείας» το 12%. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το 70ό έτος της ηλικίας τους, οι συνολικές αυξήσεις μπορεί να προσεγγίζουν ακόμη και το 30%.

Κατά την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας για πολλούς ασφαλισμένους, ιδίως συνταξιούχους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχουν επενδύσει επί σειρά ετών στα συγκεκριμένα συμβόλαια. Η οργάνωση εκφράζει τον φόβο ότι οι συνεχείς αναπροσαρμογές οδηγούν ουσιαστικά πολλούς καταναλωτές στην εγκατάλειψη των συμβολαίων τους, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η αναφορά της εταιρείας στον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.), ο οποίος προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 74.816/2025 για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υποστηρίζει ότι η επίκληση του συγκεκριμένου δείκτη στις επιστολές προς τους ασφαλισμένους είναι παραπλανητική, καθώς ο δείκτης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Όπως αναφέρει, η αναφορά σε έναν δείκτη που δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή δημιουργεί την εντύπωση ότι οι αυξήσεις βασίζονται σε θεσμοθετημένο και αντικειμενικό μηχανισμό, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος δείκτης για να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει ότι οι όροι αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε αντίστοιχα συμβόλαια έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών κρίσεων στο παρελθόν. Επικαλείται μάλιστα τις αποφάσεις 1887/2022 και 1678/2023 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι οποίες επιβεβαίωσαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για καταχρηστικούς όρους αναπροσαρμογής ασφαλίστρων.

Από την πλευρά της, η NN Hellas απορρίπτει τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας και τονίζει ότι οι αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων συνδέονται με αντικειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν συνολικά το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη σημαντική άνοδο του κόστους των υπηρεσιών υγείας, στην αύξηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια και στις δημογραφικές μεταβολές του ασφαλισμένου πληθυσμού.

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την επάρκεια των ασφαλίστρων, προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους. Υπό αυτό το πρίσμα, υποστηρίζει ότι οι αναπροσαρμογές αποτελούν αναγκαία προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η NN Hellas στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, οι αναπροσαρμογές στα ισόβια προγράμματα υγείας για το 2026 δεν θα ξεπεράσουν κατά μέσο όρο το 7,6%. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τον Ε.Δ.Α. για τον υπολογισμό των φετινών αυξήσεων, καθώς ο δείκτης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Όπως σημειώνει, οι αναφορές στην Κοινή Υπουργική Απόφαση στις ενημερωτικές επιστολές αφορούσαν αποκλειστικά τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τις αναπροσαρμογές και όχι την εφαρμογή του ίδιου του δείκτη.

Η εταιρεία δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ότι θα λάβει υπόψη τον νέο δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ όταν αυτός εκδοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Την ίδια στιγμή, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά από τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα των αυξήσεων και να προστατευθούν οι καταναλωτές από πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.