Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί κατά 51% από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κατά 25% από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και κατά 24% από τη State Grid.

Με πόρους ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 70% της κρατικής συνεισφοράς των 511 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη άμεσης δημοσιονομικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρηματοδότηση της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ προτείνεται να ενταχθεί στην επικείμενη αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη διάθεση πρόσθετων κοινοτικών πόρων, πέραν των ήδη προγραμματισμένων δράσεων.

Στο συνολικό σχήμα χρηματοδότησης, τα 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο θα συμπληρωθούν από 147 εκατ. ευρώ που διαθέτει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της κρατικής συμμετοχής. Το Δημόσιο διατηρεί συνολικό ποσοστό 51,1% στον Διαχειριστή, μέσω άμεσης και έμμεσης συμμετοχής.

Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους: κατά 51% από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κατά 25% από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και κατά 24% από τη State Grid. Παράλληλα, σχεδιάζονται επαφές με επενδυτές μέσω roadshows μετά την έγκριση της διαδικασίας από την έκτακτη γενική συνέλευση που προγραμματίζεται για τα μέσα Μαΐου.

Ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται εντός Ιουνίου, ώστε να ακολουθήσει η εξασφάλιση νέων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων, με αιχμή τις νησιωτικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η ένταξη της επένδυσης στο Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά έμμεση αναγνώριση από τις Βρυξέλλες της στρατηγικής σημασίας των ενεργειακών υποδομών για τη χώρα, καθώς και της ανάγκης ενίσχυσης των διασυνδέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το έργο GSI, το οποίο έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ενεργειακές Λεωφόροι» που παρουσίασε πρόσφατα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

