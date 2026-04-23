Στα μέσα Ιουνίου τοποθέτησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, την έναρξη της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι έως τα μέσα Μαΐου αναμένονται οι απαραίτητοι πόροι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και οι τελικές υπουργικές αποφάσεις. Όπως εξήγησε, αμέσως μετά, και συγκεκριμένα στα μέσα Ιουνίου, θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών στο Χρηματιστήριο, με στόχο η αύξηση να έχει ολοκληρωθεί εντός του ίδιου μήνα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα, καθώς και τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, έργο που εκτιμάται ότι θα τριπλασιάσει τη δυνατότητα εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι ο Διαχειριστής έχει ήδη επενδύσει περίπου 4 δισ. ευρώ τα τελευταία εννέα χρόνια χωρίς να έχει προχωρήσει σε άντληση κεφαλαίων από τους μετόχους, επισημαίνοντας ότι η νέα ΑΜΚ αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την εταιρεία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει το 51% της αύξησης, η State Grid Corporation of China το 24%, ενώ το υπόλοιπο 25%, δηλαδή περίπου 250 εκατ. ευρώ, θα αντληθεί από την αγορά.

Παράλληλα, ο κ. Μανουσάκης ανέδειξε τη σημασία της συνδυαστικής χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Modernisation Fund, καθώς και τη συμβολή της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος των έργων και να αποφευχθούν καθυστερήσεις, ιδίως στις νησιωτικές διασυνδέσεις.

Αναφερόμενος στο ευρύτερο ενεργειακό περιβάλλον, επεσήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις ως προς την ενεργειακή ασφάλεια, τονίζοντας ότι, πέρα από την πράσινη μετάβαση, απαιτείται επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνιστούν στρατηγική επιλογή για την ενεργειακή αυτονομία της ηπείρου, ενώ η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας καθίσταται καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος.