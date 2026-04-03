Σημαντική επένδυση προς την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αεροδρομίων από την Fraport Greece.

Η Fraport Greece ανακοινώνει την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», το οποίο αποτελεί το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο που υλοποιείται σε περιφερειακό αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αεροδρομίων που διαχειρίζεται.

Ο κ. Sergio Ocampo, Chief Technical Officer της Fraport Greece.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος περίπου 3 MWp, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνει τις 4,5 GWh. Η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περίπου 1.100 νοικοκυριών και θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας.

Ο κ. Κώστας Νικολούδης, Head of Design and Construction της Fraport Greece.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο εκτείνεται σε επιφάνεια 35.000 τ.μ. και αποτελείται από 4.877 ηλιακά πάνελ τελευταίας τεχνολογίας και 8 αντιστροφείς. Η επένδυση, ύψους περίπου 3,4 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Fraport Greece.

O κ. Δημήτρης Δαμπαλάκης , Project Manager Τμήματος Ενεργειακών Υπηρεσιών της Redex, ο κ. Κωνσταντίνος Τερζητάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Redex, ο κ. Νίκανδρος Κεπέσης, Διευθυντής Τμήματος Ενεργειακών Υπηρεσιών της Redex, ο κ. Sergio Ocampo, Chief Technical Officer της Fraport Greece, o κ. Κώστας Νικολούδης, Head of Design and Construction της Fraport Greece και ο κ. Ευτύχης Γλαράκης, Project Manager της Fraport Greece.

Η λειτουργία του έργου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 3.000 τόνους, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος του αεροδρομίου κατά περίπου 30%. Οι εργασίες για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2025 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, με τον εξοπλισμό να πληροί πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

Ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece.

Ο κ. Sergio Ocampo, Chief Technical Officer της Fraport Greece, δήλωσε: «Η υλοποίηση του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου σε περιφερειακό αεροδρόμιο στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας μας. Επενδύουμε συστηματικά σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία των αεροδρομίων υπό τη διαχείρισή μας. Με το έργο αυτό κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής ουδετερότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων αεροδρομίων».

Ανάδοχος του έργου ήταν Damco, ενώ τη μελέτη εκπόνησε η Redex.

Περισσότερες πληροφορίες για το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», μπορείτε να βρείτε εδώ.

{https://youtu.be/jX_f5szLaFU?si=RiAbDRJAjbKDu6Tv}