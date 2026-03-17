Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική κατέγραψε η Παπουτσάνης το 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία της, με βασικούς μοχλούς τις εξαγωγές και την ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 79,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 21% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στα 66,2 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή διαδραμάτισαν οι εξαγωγές, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 55% των συνολικών πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τον έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της εταιρείας.

Η κατανομή των εσόδων ανά τομέα δραστηριότητας αναδεικνύει τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου: το 32% προήλθε από επώνυμα προϊόντα, το 13% από την ξενοδοχειακή αγορά, το 42% από παραγωγές για τρίτους και το υπόλοιπο 13% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Στο επίπεδο της κερδοφορίας, το μικτό κέρδος ανήλθε στα 29,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διατηρήθηκε σταθερό στο 37%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 11,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 16%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 18%, με τη βελτίωση να συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με φορολογικά οφέλη από επενδυτικά προγράμματα.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 21,5 εκατ. ευρώ (+24%), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες διάθεσης. Οι δαπάνες αυτές συνδέονται άμεσα με την έντονη ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων, καθώς περιλαμβάνουν εμπορικές εκπτώσεις προς πελάτες λιανικής, οι οποίες αυξάνονται παράλληλα με τις πωλήσεις.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, τα επώνυμα προϊόντα αποτέλεσαν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση 31%. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η κατηγορία της οικιακής φροντίδας, όπου οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν, ενώ και τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης διατήρησαν θετική πορεία με άνοδο 7%.

Αντίθετα, ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων παρουσίασε συνολική μείωση 7%, αν και τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα της εταιρείας κινήθηκαν ανοδικά (+15%), τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η αρνητική επίδοση οφείλεται κυρίως στη μείωση των παραγωγών για τρίτους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των παραγωγών για τρίτους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 38%, ενισχυμένα από τη διεύρυνση συνεργασιών και την προσέλκυση νέων πελατών.

Παράλληλα, οι πωλήσεις σαπωνομαζών υποχώρησαν κατά 7% σε αξία, αν και σε όγκο σημείωσαν αύξηση, γεγονός που αποδίδεται στη διαφοροποίηση του προϊοντικού μείγματος.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία, με στόχο τη διατήρηση διψήφιου ρυθμού ανάπτυξης και την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών, στη συνεχή ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων και στην αξιοποίηση των αλλαγών στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, που δημιουργούν νέες ευκαιρίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αλλαγές στον τρόπο απόδοσης εμπορικών εκπτώσεων το 2026 θα επηρεάσουν λογιστικά τον κύκλο εργασιών και τις δαπάνες διάθεσης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν την τελική κερδοφορία. Την ίδια στιγμή, γεωπολιτικές εξελίξεις και η αύξηση του κόστους ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας, τους οποίους η εταιρεία παρακολουθεί στενά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος τουλάχιστον 0,09 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη θετική χρηματοοικονομική θέση και την πρόθεση επιστροφής αξίας στους μετόχους.