Για την Αφροκοπτική, η φετινή διάκριση στα Sleep Awards 2026 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Σε μια χρονιά-ορόσημο, όπου η εταιρεία γιορτάζει 60 χρόνια συνεχούς δημιουργίας, ποιότητας και εξέλιξης, η αναγνώριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική και ουσιαστική αξία.

Στην Τελετή Απονομής των Sleep Awards, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Radisson Blu Park Hotel και διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από την BOUSSIAS events, η Αφροκοπτική τιμήθηκε με τρία σημαντικά βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην άνεση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα:

Gold - Καλύτερο Στρώμα Εξωτερικού Χώρου

Gold - Καλύτερη Βιώσιμη Εταιρεία

Silver - Καλύτερο Green Στρώμα

Σε έναν θεσμό που αναδεικνύει την αριστεία στον σύγχρονο κόσμο του ύπνου, όπου η ποιότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελούν κριτήρια ουσίας - και όχι απλώς αφήγησης - οι διακρίσεις αυτές λειτουργούν ως ισχυρή επιβεβαίωση μιας φιλοσοφίας που η Αφροκοπτική υπηρετεί εδώ και δεκαετίες.

Κάθε στρώμα της Αφροκοπτικής είναι το αποτέλεσμα τεχνογνωσίας που περνά από γενιά σε γενιά, συνεχούς έρευνας, προσεκτικής επιλογής υλικών και χειροποίητης φροντίδας, με βαθύ σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον. Είναι η πίστη ότι ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, δικαίωμα και προϋπόθεση ποιότητας ζωής.

Όπως ανέδειξε και η ίδια η φιλοσοφία των Sleep Awards, σε μια εποχή όπου η έλλειψη ποιοτικού ύπνου αποτελεί παγκόσμια πρόκληση δημόσιας υγείας, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ουσία, στη βιωσιμότητα και στη μετρήσιμη ποιότητα έχουν έναν ρόλο πολύ μεγαλύτερο από εμπορικό: φέρουν κοινωνική ευθύνη.

«Οι διακρίσεις αυτές δεν σηματοδοτούν το τέλος μιας διαδρομής, αλλά μια στάση αναγνώρισης για να πάρουμε ανάσα και να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ευθύνη και δημιουργικότητα», σημειώνουν τα αδέρφια Μαυρομιχάλη Μιχαηλίδη, συνιδιοκτήτες της Αφροκοπτικής. «Μας θυμίζουν γιατί ξεκινήσαμε και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε λύσεις ύπνου που εξελίσσονται μαζί με τον άνθρωπο και τον κόσμο γύρω μας».

Η Αφροκοπτική ευχαριστεί θερμά τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται εδώ και 60 χρόνια, καθώς και την ομάδα της που βρίσκεται πίσω από κάθε ιδέα, κάθε υλικό, κάθε λεπτομέρεια.



«Στο τέλος της ημέρας, όλα γυρίζουν εκεί: στο να ξαπλώνεις και να νιώθεις καλά. Αν αυτό το καταφέρνουμε, τότε αξίζει να συνεχίσουμε».