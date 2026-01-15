Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, βασικής εισροής για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 90 εκατ. ευρώ προς τη Metlen, στηρίζοντας στρατηγικές επενδύσεις στο ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στη Στερεά Ελλάδα. Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βωξίτη και γάλλιο, δύο κρίσιμες πρώτες ύλες απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, βασικής εισροής για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επένδυση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA) και εντάσσεται στο πλαίσιο του REPowerEU, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας και στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης.

Σε δήλωσή του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε ότι «η Metlen αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, πράσινης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική σημασία της επένδυσής μας για την Ευρώπη. Υλοποιούμε ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει αποφασιστικά την αυτάρκεια της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες, εντάσσοντας για πρώτη φορά το γάλλιο σε βιομηχανική παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την περιφερειακή συνοχή και τη βιομηχανική βάση της Ελλάδας».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, χαρακτήρισε την επένδυση ορόσημο για τη βιομηχανική και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τονίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο έργο παραγωγής γαλλίου που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η στήριξη προς τη Metlen ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να συνδυάζει τη βιομηχανική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δράση για το κλίμα.

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν σε δύο τοποθεσίες στη Στερεά Ελλάδα, στις δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη της Metlen στην περιοχή Παρνασσού–Γκιώνας και στο βιομηχανικό συγκρότημα αλουμίνας και αλουμινίου της εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου θα αναπτυχθεί η νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της υιοθέτησης πιο σύγχρονων και βιώσιμων βιομηχανικών πρακτικών.