Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για τη δημιουργία κοινής εταιρίας ξηρών κονιαμάτων, με στόχο την παροχή καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά. Η σύμπραξη εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας των δύο ομίλων στον κατασκευαστικό κλάδο και φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυναμική που παρουσιάζουν τα συστήματα κονιαμάτων και θερμοπροσόψεων.

Το νέο επιχειρηματικό σχήμα βασίζεται στις κοινές αξίες των Ομίλων ΤΙΤΑΝ και F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και κεφαλαιοποιεί την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των σημάτων INTERMIX και MARMODOM. Στόχος είναι η επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης, με διεύρυνση της παλέτας προϊόντων και εφαρμογών που κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην αγορά των κατασκευών. Μέσω δύο παραγωγικών μονάδων, στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα, η νέα εταιρία επιδιώκει ευρεία γεωγραφική κάλυψη και βελτιστοποιημένη εξυπηρέτηση της πελατειακής της βάσης.

Στο νέο σχήμα ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας στην προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και των δικτύων διάθεσης. Τη Γενική Διεύθυνση αναλαμβάνει ο Νίκος Κοντός, υπεύθυνος της δραστηριότητας κονιαμάτων INTERMIX και στέλεχος του ΤΙΤΑΝ με πολυετή εμπειρία στους τομείς της εμπορίας, του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του, ο Σέργιος Σαραφόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, τόνισε ότι με τη συγκεκριμένη επένδυση ο Όμιλος επιδιώκει να κατακτήσει κορυφαία θέση στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των κονιαμάτων και των θερμοπροσόψεων, υπογραμμίζοντας ότι οι άμεσες συνέργειες με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, τον κατασκευαστικό κλάδο, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινότητες.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Κυριακίδης, ιδρυτής της F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως μια κοινή ευθύνη των δύο ομίλων, που οφείλει να στηριχθεί στον σεβασμό των αξιών και των αρχών πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η διαχρονική τους πορεία. Όπως σημείωσε, με συνέπεια, εντιμότητα και προσήλωση, η σύμπραξη μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες, να ενισχύσει την προοπτική των εργαζομένων, να προσφέρει όφελος στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλει θετικά και υπεύθυνα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.