Ο Όμιλος Titan βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρίας «Vracs de l’Estuaire», η οποία διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία, όπου λειτουργεί και εργοστάσιο άλεσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική τοποθεσία των εγκαταστάσεων επιτρέπει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση μιας από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης. Η υπό εξέταση συμφωνία ενισχύει την παρουσία του Titan στη γαλλική αγορά, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες δραστηριότητές του στη Μασσαλία.

Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του Ομίλου στον τομέα της καινοτομίας και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, προσφέροντας μια επιπλέον πλατφόρμα για την παροχή τσιμέντων χαμηλού άνθρακα και ποζολανικών, εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών.