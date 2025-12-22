Φαίνεται πως ο Αλεξάντερ Λουκασένκο θέλει πάντα να είναι περιποιημένος. Και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο μουστάκι του. Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας συνόδου με ομολόγους του.
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, για την ανεπίσημη σύνοδο της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Αφού οι ηγέτες κάθισαν γύρω από το τραπέζι, άρχισε να μιλά ο οικοδεσπότης Βλαντιμίρ Πούτιν.
Κάποια στιγμή η κάμερα «έπιασε» τον Αλεξάντερ Λουκασένκο να βγάζει μία χτένα από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του και να περιποιείται το μουστάκι του.
{https://www.youtube.com/watch?v=zb72EkLMwPs}
Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξενάγησε τους προσκεκλημένους τους στο Ερμιτάζ. Εκεί δεν πήγε μόνο ο Λουκασένκο, αλλά και ο πιστός του φίλος, Ούμκα.
Πρόκειται για τον σκύλο του, στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία ο Λευκορώσος πρόεδρος. Ο Ούμκα έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις στο πλευρό του, ακόμα και σε συναντήσεις του με άλλους ηγέτες, όπως τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο Λουκασένκο συζητούσε με τον Πούτιν μπροστά στις κάμερες.
{https://www.youtube.com/shorts/lbp5gSXXtOA}
Φωτογραφία: EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL