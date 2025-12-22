Η CEO του Ομίλου, Τέτη Κανελλοπούλου, δήλωσε ότι η αποτύπωση της σχέσης με το δίκτυο της SEC Newgate αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας συνεργασίας που έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες και φιλοδοξίες.

Ο Όμιλος V+O Group | SEC Newgate υιοθετεί τη νέα του επωνυμία, αποτυπώνοντας στο όνομά του το εύρος των σύγχρονων δυνατοτήτων, του ταλέντου και της επιρροής του σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η μετεξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη φυσική συνέχεια μιας πορείας ανάπτυξης και ενδυνάμωσης που έχει χαράξει η V+O τα τελευταία χρόνια, με σταθερή προσήλωση στις αξίες της, στους ανθρώπους και στους πελάτες της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσθήκη της SEC Newgate στην επωνυμία του Ομίλου εκφράζει τη σύνθεση δύο συμπληρωματικών δυνάμεων: από τη μία, την εγγύτητα και εξειδίκευση σε κάθε τοπική αγορά δραστηριοποίησης και το ισχυρό αποτύπωμα του Ομίλου V+O στη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· και από την άλλη, τη διεθνή κλίμακα και τεχνογνωσία της SEC Newgate, ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου ομίλου με ενεργή παρουσία στα διεθνή κέντρα αποφάσεων σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Βρυξέλλες και Λονδίνο, ο οποίος πρόσφατα διακρίθηκε σε κορυφαίους διεθνείς θεσμούς του κλάδου.

Η CEO του Ομίλου, Τέτη Κανελλοπούλου, δήλωσε ότι η αποτύπωση της σχέσης με το δίκτυο της SEC Newgate αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας συνεργασίας που έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες και φιλοδοξίες. Όπως σημείωσε, η νέα αυτή φάση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση των ομάδων με διεθνή γνώση και διασύνδεση, ώστε ο Όμιλος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ρυθμιστικών προκλήσεων, κρίσης εμπιστοσύνης και αυξανόμενης ανάγκης για ανάλυση δεδομένων και insights.

Από την πλευρά του, ο Executive Chairman του Ομίλου, Γιάννης Ολύμπιος, τόνισε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα η εξέλιξη αποτελεί αναγκαιότητα. Υπογράμμισε ότι, με σεβασμό στην ιστορία και στη δύναμη του brand της V+O, ο Όμιλος καθιστά πιο ορατή τη διεθνή του ισχύ, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα και την τοπικότητά του, προς όφελος των ανθρώπων του, των συνεργατών και των πελατών που τον εμπιστεύονται.