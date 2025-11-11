Το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «TITAN Forward 2029».

Η Titan SA παρουσίασε σήμερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Investor Day, το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «TITAN Forward 2029», σηματοδοτώντας την είσοδο του Ομίλου σε μια νέα φάση επέκτασης και τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Το πλάνο σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου σε μια νέα φάση δυναμικής επέκτασης, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους και την ενίσχυση της θέσης του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων, στη διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών και στην επένδυση σε τεχνολογίες και ψηφιακές δυνατότητες, στοιχεία που ενισχύονται από το ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο και την αποκεντρωμένη δομή του Ομίλου.

Η νέα στρατηγική έρχεται μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προηγούμενου πλάνου «Building for Green Growth 2026», με τον Όμιλο να καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις, να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του στις κύριες αγορές και να προχωρά σε 15 εξαγορές και συνεργασίες. Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και αυξημένη ικανότητα επενδύσεων, ο Όμιλος προγραμματίζει να διαθέσει πάνω από 3 δισ. ευρώ σε αναπτυξιακά έργα τα επόμενα χρόνια, επεκτείνοντας την παραγωγική του ικανότητα, ιδίως στις ΗΠΑ, και ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην Ευρώπη.

Κεντρικός άξονας του νέου πλάνου είναι η ανάπτυξη σε επίπεδα υψηλότερα της αγοράς, η ενίσχυση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών και η επιτάχυνση της καινοτομίας σε προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ο Όμιλος επενδύει σε τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, με έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα, και ενισχύει την τεχνολογική του υποδομή με δύο κέντρα καινοτομίας σε Αθήνα και Μαϊάμι και ένα νέο κέντρο προηγμένων τεχνολογιών στην Πάτρα.

Σ

τόχος του πλάνου έως το 2029 είναι η αύξηση πωλήσεων στα 4 δισ. ευρώ, η άνοδος των κερδών EBITDA στο 1 δισ. ευρώ, η βελτίωση των βασικών κερδών ανά μετοχή στα 5–6 ευρώ και η επίτευξη απόδοσης απασχολούμενου κεφαλαίου 15%–17%, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διατηρείται μεταξύ 1,5x και 2,0x. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους θα ανέλθουν σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάζονται στρατηγικές πρωτοβουλίες, εξελίξεις στις κύριες αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης και αναλύεται η επίδραση των νέων τεχνολογιών στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη μελλοντική κερδοφορία του Ομίλου. Η παρουσίαση και η μαγνητοσκόπηση του Investor Day θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας.