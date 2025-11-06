Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 2,013 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Αίγυπτο.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο όμιλος Titan στο 9μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε πωλήσεις και λειτουργική κερδοφορία, παρά τη μικρή μείωση των καθαρών κερδών λόγω έκτακτης ζημίας από την πώληση της Adocim.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 2,013 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Αίγυπτο, όπου οι όγκοι πωλήσεων ενισχύθηκαν και οι τιμές παρέμειναν σταθερές.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 474 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4% και σε νέο ιστορικό υψηλό.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 223 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8%, λόγω της έκτακτης ζημίας 51,9 εκατ. ευρώ από την πώληση της Adocim.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται στα 302 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο θετικά από τη δημόσια εγγραφή της Titan America και την πώληση της Adocim. Ο δείκτης μόχλευσης διατηρήθηκε χαμηλός (0,5x), ενώ ο οίκος Fitch αναβάθμισε την προοπτική της πιστοληπτικής ικανότητας σε «θετική».

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 185 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την υλοποίηση μεγάλων έργων, όπως το IFESTOS CCS για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Ο Όμιλος ενίσχυσε επίσης τη θέση του στα προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος, αποκτώντας το 80% της Baupartner στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Στην Ελλάδα ολοκληρώθηκαν νέες εξαγορές σε έτοιμο σκυρόδεμα και λατομεία, φτάνοντας συνολικά τις τρεις στρατηγικές επενδύσεις μέσα στο 2025.

Το τρίτο τρίμηνο ενίσχυσε περαιτέρω την πορεία του Ομίλου: οι πωλήσεις ανήλθαν σε 684 εκατ. ευρώ (+3,4%) και τα EBITDA σε 186,6 εκατ. ευρώ (+19,9%). Στην Ελλάδα, η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα οδήγησε σε αυξημένους όγκους και κέρδη, ενώ στις ΗΠΑ οι βελτιωμένες συνθήκες και ο ευνοϊκός καιρός ενίσχυσαν όλες τις επιχειρηματικές γραμμές.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων σε ψηφιοποίηση, ενεργειακές αναβαθμίσεις και παραγωγική δυναμικότητα.

Ο Όμιλος εκτιμά ότι οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν θετικές, χάρη στη ζήτηση, τις ανθεκτικές τιμές και τα έργα μείωσης κόστους. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει Investor Day στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου.