Κέρδη περίπου 1 δισ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο 9μηνο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδόθηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων της αγοράς κατά περίπου 150 μονάδες βάσης μέσα στο 9μηνο.

Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η υποχώρηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων περιορίστηκε στο 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένδειξη ότι τα έσοδα από τόκους άρχισαν να σταθεροποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων έφθασε τα 1,8 δισ. ευρώ στο 9μηνο, με την τράπεζα να αναμένει σημαντική επιτάχυνση στο τέταρτο τρίμηνο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πιστωτικής επέκτασης άνω των 2,5 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2025.

Παράλληλα, η ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίστηκε, καθώς τα επιτόκια αναφοράς σταθεροποιήθηκαν. Τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή άνοδο κατά 14% σε ετήσια βάση (+8% δημοσιευμένα), παρά την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές. Ιδιαίτερα αυξημένα εμφανίστηκαν τα έσοδα από επενδυτικά προϊόντα, με άνοδο 74%, ενισχύοντας το μερίδιο της τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,5%, αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές πληροφορικής και ψηφιακές λύσεις. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 32,8% ή στο 33,3% μετά από ομαλοποίηση, εντός των ετήσιων στόχων.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε στις 41 μονάδες βάσης στο 9μηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ομαλοποίηση χάρη στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και τα υψηλά επίπεδα κάλυψης με προβλέψεις. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε σε 16,1% δημοσιευμένη ή 15,6% ομαλοποιημένη, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο άνω του 15%.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω εισροών σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, οι οποίοι πλέον αντιπροσωπεύουν το 81% του συνόλου. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια λιανικής αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της τράπεζας.

Το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε στις 154 μονάδες βάσης το τρίτο τρίμηνο, ενώ το συνολικό κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα της ελληνικής αγοράς. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος αναμένεται να στηρίξει τα έσοδα από τόκους το επόμενο διάστημα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,5%, με υψηλά ποσοστά κάλυψης που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ισολογισμού.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 19%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 21,8%. Ο δείκτης MREL έφθασε το 28,5%, υπερβαίνοντας τον στόχο του τρίτου τριμήνου κατά 170 μονάδες βάσης.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε τα εξής:

«Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα έναντι των παγκόσμιων γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ ο εγχώριος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζουν να ενισχύονται. Είναι εντυπωσιακό ότι, ο τουρισμός παραμένει σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού, με τις εξαγωγές αγαθών να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που αντανακλά την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου επιχειρηματικού τομέα.

Επιπλέον, η οικονομική θέση των νοικοκυριών συνεχίζει να ενισχύεται, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, οι ολοένα και πιο ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και οι συνεχιζόμενες εισροές ξένων επενδύσεων ενδυναμώνουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματά μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της Τράπεζάς μας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων μας για το έτος.

Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες.

Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ~1 δισ. ευρώ το Εννεάμηνο 2025, με το δείκτη απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,6%, συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% για το 2025.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά +70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19,0%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 200 εκατ. ευρώ

στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική μας, καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας την τραπεζική εμπειρία των πελατών μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μας, και οικοδομώντας μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο Τράπεζα για το μέλλον.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η πειθαρχημένη υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων και το στρατηγικό μας όραμα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσφέρουμε διατηρήσιμη αξία στους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη των υποδομών και το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας.»