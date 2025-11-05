Έπειτα από επενδύσεις που έχει υλοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε λατομεία σε Κεντρική Ελλάδα, Αττική και Νότια Πελοπόννησο.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Standard Υποδομών, η οποία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη αδρανών υλικών και την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος στο Ηράκλειο Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική αγορά και επεκτείνοντας το δίκτυο των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενδυναμώσει την επιχειρηματική του στρατηγική στην περιοχή, ειδικά στις περιοχές του κεντρικού και νότιου Ηρακλείου όπου αναμένονται σημαντικές υποδομές, όπως το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου.

Η εξαγορά ακολουθεί σειρά επενδύσεων που έχει υλοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια ο Όμιλος σε λατομεία σε Κεντρική Ελλάδα, Αττική και Νότια Πελοπόννησο, δημιουργώντας συνολικά αποθέματα άνω των 200 εκατ. τόνων αδρανών.

Παράλληλα, ο ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να επενδύει και στην ανακύκλωση ΑΕΚΚ, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η νέα εξαγορά ενισχύει την παρουσία μας στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Κρήτης, συμβάλλοντας στην υποστήριξη σημαντικών έργων υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, Σέργιος Σαραφόπουλος, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις αυτές ενδυναμώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη γεωγραφική κάλυψη του Ομίλου.

Η Standard Υποδομών, η οποία κατέθεσε πρόσφατα στο ΓΕΜΗ τις οικονομικές καταστάσεις της για το 2024, εμφανίζει ζημιές ύψους 966.933 ευρώ, σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2023, όταν είχε καταγράψει ζημιές 173.922 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 837.000 ευρώ από 965.012 ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 669.153 ευρώ. Η καθαρή θέση παρέμεινε αρνητική στα -1,047 εκατ. ευρώ, με συνολικές υποχρεώσεις 6,55 εκατ. ευρώ και μέσο όρο τεσσάρων εργαζομένων στη διάρκεια της χρήσης.