Η Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε θετική από σταθερή, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική του ικανότητα στο επίπεδο «BB+».

Η απόφαση αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης, την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών δεικτών του Ομίλου, τη σταθερή κερδοφορία και τη μεθοδική διαχείριση των κεφαλαίων του.

Όπως αναφέρει η Fitch στην έκθεσή της, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση στα κέρδη και στις ταμειακές ροές του, γεγονός που έχει ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό και έχει μειώσει τα επίπεδα μόχλευσης. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενη μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, εφόσον διατηρηθεί η συνέπεια στην αποδοτικότητα και στη χρηματοοικονομική πολιτική.

Η Fitch επισημαίνει ότι η θετική προοπτική στηρίζεται στη διαφοροποιημένη παρουσία του ΤΙΤΑΝΑ σε πολλαπλές αγορές, στη συνεχή επένδυση σε καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες, καθώς και στη στρατηγική του για περιορισμό του δανεισμού. Ο Όμιλος έχει καταφέρει να ισορροπήσει αποτελεσματικά μεταξύ ανάπτυξης και χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά του απέναντι στις προκλήσεις του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η αναβάθμιση αυτή θεωρείται ένδειξη εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές του Ομίλου και στην ικανότητά του να διατηρήσει τη θετική πορεία των τελευταίων ετών. Παράλληλα, ενισχύει το επενδυτικό προφίλ του ΤΙΤΑΝΑ, καθώς ανοίγει τον δρόμο για πιο ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε διεθνές επίπεδο.