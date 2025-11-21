Στο Microsoft Ignite 2025, η Microsoft ανακοινώνει μια τολμηρή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη: η AI δεν είναι πλέον μια πρόσθετη λειτουργία, αλλά αποτελεί θεμελιώδες επίπεδο της σύγχρονης εργασίας.

Η εταιρεία παρουσιάζει μια σειρά καινοτομιών που ενσωματώνουν την ΤΝ σε κάθε στάδιο των επιχειρησιακών διαδικασιών — από υποδομές έως τις καθημερινές ροές εργασίας — επιτρέποντας στους οργανισμούς να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και να οδηγήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Κύρια σημεία από το Ignite 2025:

Work IQ: Ένα νέο επίπεδο ευφυΐας που ενισχύει το Microsoft 365 Copilot και τους προσαρμοσμένους πράκτορες AI. Βασισμένο στα δεδομένα του οργανισμού, το Work IQ κατανοεί μοτίβα εργασίας, σχέσεις και πλαίσιο για να προσφέρει πιο έξυπνες προβλέψεις και πληροφορίες.

Ένα νέο επίπεδο ευφυΐας που ενισχύει το Microsoft 365 Copilot και τους προσαρμοσμένους πράκτορες AI. Βασισμένο στα δεδομένα του οργανισμού, το Work IQ κατανοεί μοτίβα εργασίας, σχέσεις και πλαίσιο για να προσφέρει πιο έξυπνες προβλέψεις και πληροφορίες. Fabric IQ και Foundry IQ: Εργαλεία που γεφυρώνουν τα ακατέργαστα δεδομένα με την επιχειρησιακή σημασία, δίνοντας στους πράκτορες AI το πλαίσιο που χρειάζονται για να ενεργούν έξυπνα. Το Fabric IQ συνδυάζει αναλυτικά και λειτουργικά δεδομένα για μια ζωντανή, συνδεδεμένη εικόνα της επιχείρησης, ενώ το Foundry IQ προσφέρει ένα διαχειριζόμενο σύστημα γνώσης από πολλαπλές πηγές.

Εργαλεία που γεφυρώνουν τα ακατέργαστα δεδομένα με την επιχειρησιακή σημασία, δίνοντας στους πράκτορες AI το πλαίσιο που χρειάζονται για να ενεργούν έξυπνα. Το Fabric IQ συνδυάζει αναλυτικά και λειτουργικά δεδομένα για μια ζωντανή, συνδεδεμένη εικόνα της επιχείρησης, ενώ το Foundry IQ προσφέρει ένα διαχειριζόμενο σύστημα γνώσης από πολλαπλές πηγές. Microsoft Agent Factory: Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αυτά τα επίπεδα ευφυΐας, επιτρέποντας στους οργανισμούς να δημιουργούν και να αναπτύσσουν πράκτορες AI με ασφάλεια. Οι πελάτες μπορούν να ξεκινήσουν με IQ χρησιμοποιώντας το Microsoft Foundry και το Copilot Studio με ένα ενιαίο πρόγραμμα χρέωσης.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αυτά τα επίπεδα ευφυΐας, επιτρέποντας στους οργανισμούς να δημιουργούν και να αναπτύσσουν πράκτορες AI με ασφάλεια. Οι πελάτες μπορούν να ξεκινήσουν με IQ χρησιμοποιώντας το Microsoft Foundry και το Copilot Studio με ένα ενιαίο πρόγραμμα χρέωσης. Agent 365: Λύση διακυβέρνησης και ασφάλειας για πράκτορες AI, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν τα 1,3 δισεκατομμύρια έως το 2028. Το Agent 365 εξοπλίζει τους πράκτορες με εταιρικές προστασίες, όπως Microsoft Defender, Entra και Purview, και τους ενσωματώνει απρόσκοπτα στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

«Η AI δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα — είναι το θεμέλιο για το επόμενο κύμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Με αυτές τις καινοτομίες, ενδυναμώνουμε τους οργανισμούς να γίνουν Frontier Firms, όπου η AI απελευθερώνει την ανθρώπινη φιλοδοξία και δημιουργικότητα», δήλωσε ο Frank X. Shaw, Chief Communications Officer της Microsoft.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις ανακοινώσεις, επισκεφθείτε το Microsoft Ignite Book of News και παρακολουθήστε τις κεντρικές ομιλίες των στελεχών της Microsoft on-demand.